Guerra Fría en Internet: Facebook censuró medios sin aviso por relacionarse con gobierno ruso

El comunicado que lanzó Maffick Media (grupo de medios ruso financiado por el gobierno) dice lo siguiente:



"El viernes 15 de febrero Facebook sacó nuestras páginas, literalmente con millones de seguidores, fuera de línea. ¿Por qué solo nosotros fuera?

Una razón y una sola razón: el gobierno que ayuda a financiar nuestra empresa es Rusia. No violamos ninguna de las políticas de Facebook en absoluto. Ninguno de nuestros contenidos promueve la desinformación o noticias falsas. Sin embargo, CNN presionó a Facebook para que hiciera una censura sin precedentes en un intento desesperado de obtener calificaciones al alimentar la histeria sobre Rusia".

maffick.png

Según denunció el medio ruso RT, además, Facebook no proporcionó ninguna explicación y ni siquiera se puso en contacto con la compañía que publicaba las páginas que fueron censuradas (In the Now, Soapbox, Back Then y Waste-Ed). Aparentemente la denuncia provino desde el medio estadounidense CNN (según RT financiado por el gobierno norteamericano) quienes dieron la noticia del bloqueo de estos medios antes de que sucediera, demostrando que ya lo sabían de antemano. La supuesta explicación que dio uno de los miembros de Facebook fue que la censura se dio por no aclarar en ningún lado que su financiación provenía del gobierno ruso y que por ende no estaban siendo transparentes.

“No hay ninguna regla que tenga que publicar nada sobre su financiación o financiación personal. Nadie lo hace, ni ninguno de los puntos de venta patrocinados por los Estados Unidos ", dijo la CEO de Maffick Media Anissa Naouai. Sin embargo, al parecer esa fue la razón declarada del bloqueo, ya que un portavoz de Facebook dijo que el gigante de los medios sociales deseaba que las páginas fueran más transparentes al revelar su financiación y las "afiliaciones rusas".

Naouai cree que el hecho que desencadenó la censura fueron las noticias de sus páginas mostrando afinidad por el dictador Nicolás Maduro en la situación venezolana: "Esto se debe al contenido político que desafía las guerras de los Estados Unidos. Es absolutamente un acto de censura", denunció.

----------------------------

----------------------------

El grupo Maffick ya había tenido previamente problemas con CNN cuando en el 2014, la CN invitó Naouai, junto con el ex primer ministro ruso, Mikhail Kasyanov al programa de Amanpour para discutir la crisis de Crimea.

La Guerra Fría ha llegado a un nuevo campo de batalla: las redes sociales. El problema que suscita a los países ideológica y políticamente opositores de los Estados Unidos como Rusia o China es que estas redes con billones de usuarios globales son propiedad de Mark Zuckerberg, de nacionalidad estadounidense, abriendo las puertas a que tanto este como su equipo pueda censurar las opiniones disidentes al gobierno o la ideología norteamericana.

La solución en puerta para esta guerra fría digital traerá la posible creación de nuevas redes sociales provenientes de Rusia como ya ha hecho China, el país que creó Tik Tok, la red social que ya es furor entre los millennials y centennials en menos de un año.

Mientras tanto continúa la denuncia de Maffick a través de las otras redes sociales y los medios rusos como RT que denuciaron esta medida de Facebook como "el fin de la libertad de expresión".