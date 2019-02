Boca en crisis: la barra amenazó a los socios para que no canten contra Angelici

La barra brava de Boca amenazó este último domingo 17/02 a las plateistas para que no pronunciaran cánticos contra el presidente Daniel Angelici durante el partido que el ‘Xeneize’ le ganó 2-1 a Lanús que correspondió a la décimo novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) 2018/2019. “Alienten a Boca, no insulten al presidente”, “hay que alentar al equipo, dejen de cantar giladas”, “acá se alienta, no se putea a nadie”, habrían sido algunas de las frases de los violentos para intimidar cuando el estadio comenzó a entonar “Angelici botón, Angelici botón, sos un hijo...”. Según expresaron por medio de las redes sociales, miembros de La 12 se repartieron en distintos sectores del estadio para evitar que se gritara contra la máxima autoridad del conjunto de la Ribera. Distintas cuentas partidarias, difundieron imágenes de estos hinchas caracterizados. En uno de los videos difundidos, puede verse a los integrantes de la barra retirándose de la platea baja en medio de un clima verdaderamente tenso, mientras que muchos de los hinchas acusaban a Angelici de estar detrás de esta maniobra. Todo esto se da también en un año electoral, donde los socios deberán elegir quién será el dirigente que llevará los hilos de Boca durante los próximos cuatro años. Daniel Angelici concluirá en diciembre su segundo mandato y no volverá a presentarse, por lo que desde el oficialismo buscan una figura fuerte para reemplazarlo.

