16 estados de EE.UU. demandan a Trump por declarar la emergencia nacional

Una coalición de 16 estados norteamericanos ha presentado una demanda contra la Administración Trump por declarar la emergencia nacional por el muro fronterizo con México y "robar los fondos de los contribuyentes", ha declarado el fiscal general de California, Xavier Becerra, en su perfil de Twitter.

"Estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados", reza la publicación. "Para la mayoría de nosotros, la oficina de la presidencia no es lugar para teatro", agregó Becerra.

El pasado viernes 15 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el presupuesto general y declaró el estado de emergencia nacional en la frontera sur del país para aumentar los fondos aprobados por el Congreso.

#BREAKING: We’re suing President Trump to stop him from unilaterally robbing taxpayer funds lawfully set aside by Congress for the people of our states. For most of us, the Office of the Presidency is not a place for theatre. pic.twitter.com/890Mud5OQX