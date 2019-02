Adiós al aristócrata alemán que se hizo popular en París

"La moda es la motivación más saludable para bajar de peso".​

"El auténtico drama de la gente rica es que siempre la hay aún más".

"Exactamente, las tres cosas que más me gustan son la moda, la fotografía y la literatura. Estas tres cosas las hago y todo viene de mi mente. Me encantaría saber cantar pero no sé, me gustaría saber actuar pero no lo necesito, mi vida es ya una pantomima".

Karl Otto Lagenferld

Su padre, Otto Lagerfeld, era miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania.

Su madre, Elizabeth Bahlmann, pertenecía a una familia noble alemana.

Karl fue su único hijo en común; nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Ambos habían tenido otros hijos en matrimonios anteriores. Eran los días de ascenso del 3er. Reich.

Educado en Lycée Montaigne, se instaló en París en 1953.

En 1955, a los 22 años, Lagerfeld ganó un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana y fue premiado con un puesto de trabajo en Pierre Balmain.

En el pasado ya lo había intentado pero ganó Yves Saint Laurent. Ahora era su oportunidad.

Sus antecedentes laborales:

1955-1958: Pierre Balmain

1958-1963: Jean Patou

1963-1978: Chloé

1965-2019: Fendi Menswear

1974-2019: Karl Lagerfeld

1983-2019: Chanel Couture

1992-1997: Otra vez Chloé

2004: Hennes & Mauritz (H&M)

Esto explica su gusto y costumbres elitistas, y sus excentricidades con guiños a la cultura de consumo. A principios de los '90 eligió a nudistas y a una estrella italiana de filmes eróticos (Moana Pozzi) para que desfilasen con su colección Blanco y Negro, de Fendi.

Por esto, Pozzi fue criticada, y Lagerfeld respondió: "Las mujeres comunes caminan como Moana y como modelos al 50%".

También fue fotógrafo: como director creativo de Chanel, realizó siempre personalmente las campañas publicitarias de la casa, con sus propias fotografías.

Además, por ejemplo, produjo "Visonaire 23: The Emperor's New Clothes", fotografías de desnudos del modelo sudafricano David Miller.

Él estuvo personalmente interesado en el grupo musical Tokio Hotel, y promovió al líder del grupo, Bill Kaulitz. En 2009 Lagerfeld fotografió a Kaulitz para la Vogue alemana.

En 2010, fue el fotógrafo elegido para Calendario Pirelli, y caracterizó a las modelos (entre ellas, la actriz Julianne Moore) como personajes mitológicos y (por primera vez en Pirelli) incluyó desnudos masculinos.

En cierta ocasión él explicó: "De repente me quise vestir diferente, usar prendas diseñadas por Hedi Slimane" afirmó. "Pero esta ropa, lucida por chicos muy, muy flacos -y no por hombres de mi edad- requería que perdiese por lo menos 36 kilos. Me costó exactamente 13 meses".

La gastronomía creada para Lagerfeld por el Dr. Jean-Claude Houdret, se transformó en un libro llamado "La dieta de Karl Lagerfeld" ("The Karl Lagerfeld Diet").

Lagerfeld fue conocido por sus eternos trajes negros, camisas blancas, corbata negra y perennes gafas de sol; y por sus exabruptos: en 2012 no dudó en calificar a la cantante Adele como "un poco demasiado gorda". Otra vez habló sobre los hombres rusos: "Son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana". Otra: "Odio a los niños". Otra: "Los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad". Otra: "La clase media no tiene suficiente clase".

Mi musa es mi gata, "Choupette"