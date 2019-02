Frenesí en Comodoro Py y la Rosada: "¿Cómo arruinarle el cumple a CFK?"

Este martes vuelve a declarar Víctor Manzanares, elcontador de la familia Kirchner que se convirtió días atrás en el nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos de Centeno. Está detenido, además, por dos causas de lavado de dinero, y desde que ingresó al programa de testigos protegidos vive en una casa oculta con seguridad las 24 horas. Se trata de la nueva figura del mundo K al que desde el Gobierno nacional y Comodoro Py apuestan a que termine por involucrar a Cristina Fernández en la trama de las coimas justo en el día de su cumpleaños.

La expectativa sobre la nueva declaración de Manzanares se centra en que esta vez fue un pedido de su abogado, Alejandro Baldini, para ampliar su indagatoria y que así el juez Claudio Bonadio lo homologue como arrepentido.

Se espera que Manzanares aporte información que vincule el presunto lavado de dinero con la operatoria de los hoteles de matrimonio Kirchner.

Tanto en Tribunales como en la Casa Rosada el temor es que Manzanares se convierta en otro Lázaro Báez y nunca diga nada. Ya son varios los arrepentidos que pasaron por la causa de los cuadernos y ninguno terminó de involucrar a la expresidenta.

Según el diario Clarín, la información que brindó hasta ahora Manzanares, “sólo permitió establecer que el lavado del ex secretario Daniel Muñoz (fallecido) habría ascendido a unos 500 millones de dólares y no a los "sólo" 70 millones investigados hasta ahora. También, que Cristina Kirchner, sobre todo después de la muerte de su marido, estuvo al tanto de las operaciones ilícitas”.

“Estas declaraciones le permitieron a Manzanares dejar el Penal de Ezeiza, donde estuvo alojado los últimos días (originalmente se encontraba detenido en Marcos Paz)”, agrega el matutino.

En tanto, para el diario La Nación, donde se originó la investigación de los cuadernos, la de Manzanares es “una de las declaraciones más comprometedoras de la causa de los cuadernos de las coimas”. El contador de la familia Kirchner, “detalló la manera en la que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, usaba millones de dólares originados en el cobro de coimas que estaban bajo el control del expresidente”.

Y consigna que “precisó que Muñoz retiraba dinero para comprar propiedades de la casa de María Ostoic, la madre de Kirchner. Tras el fallecimiento de la mujer, la vivienda fue sugestivamente adquirida por el empresario Lázaro Báez, actualmente detenido e involucrado en varias causas de corrupción. Ya en poder de Báez, le dijo Manzanares a Stornelli, la propiedad siempre estuvo bajo una fuerte custodia”.

El excontador de los Kirchner está preso desde julio de 2017. Desde entonces, viene amenazando con contar "todo" sobre la trama de corrupción y lavado de dinero en la familia K pero hasta ahora no dijo nada.

“Me queda claro que estoy preso porque soy el famoso 4 de copas, como se dice en la jerga popular, al que es más fácil pegarle. O si fueran los dichos de mi abuela: ‘El hijo de la pavota’”, aseguró días atrás ante el juez Julián Ercolini.

Manzanares decidió hablar después de haberse alejado de la familia Kirchner y, encarcelado en el penal de Marcos Paz desde junio de 2017, el ex contador buscó durante casi dos años que el juez Ercolini le concediera la excarcelación o, al menos, un arresto domiciliario en Santa Cruz.

Después de haber sido detenido, Manzanares sostuvo ante la Justicia que su detención es "injusta" y admitió estar "orgulloso" de haber pasado a ser conocido por ser "el contador de los Kirchner". Desde una sala especial del penal, Manzanares dijo también que está "viviendo una pesadilla", denunció ser tratado "como un delincuente, como un terrorista" y se declaró inocente.

"Jamás en mi vida fui acusado ni cometí ningún delito", aseguró.

Según el diario Perfil, Manzanares aseguró que nunca fue parte de la asociación ilícita ni lavó dinero: "No fui funcionario nacional, no tuve ningún contrato con el Estado nacional que me haya permitido beneficiarme, no conozco nada de la obra pública, no he tenido reuniones en conjunto con el doctor Kirchner y ninguno de los empresarios de la obra pública vinculados a esta causa".