Bernie Sanders, capítulo 2: Volverá a buscar la candidatura demócrata

El senador por Vermont y precandidato presidencial demócrata en 2016, Bernie Sanders, ha anunciado que volverá a buscar la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, con el objetivo de llegar a la Casa Blanca en 2020.

El político, de 77 años, perdió contra Hillary Clinton en las primarias de 2016.

Sanders comunicó a sus seguidores en un email que está construyendo "una campaña de base histórica y sin precedentes", que atraerá a la gente de todo el país, reveló The Washington Post. "Nuestra campaña no es solo para derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso de la historia moderna de USA. No es solo sobre ganar la nominación demócrata y la elección general", escribió. "Nuestra campaña es sobre transformar el país y crear un gobierno basado en los principios de justicia económica, social, racial y ambiental."

Un punto importante que destaca el Post: Sanders entra en la campaña demócrata con una mayor cantidad de seguidores en redes sociales y la lista emails más grande que cualquier otro candidato a la nominación demócrata.

Sanders dijo que los problemas estadounidenses que lo impulsaron a querer ser candidato nuevamente son el sistema de salud, el cambio climático, la deuda de los estudiantes, la "demonización" de inmigrantes indocumentados, la desigualdad de ingresos y la violencia por armas.

"En algún sentido, la campaña es una continuación de lo que hicimos en 2016", dijo Sanders durante una entrevista con "CBS This Morning". Cuando le preguntaron en que se diferenciaba este intento del primero, dijo: "Vamos a ganar."

Previamente, había hablado con Vermont Public Radio, donde anunció primero su decisión, y se refirió a Trump: "Creo que es un mentiroso patológico. También creo que es un racista, un sexista, un homófobo, un xenófobo, alguien que está ganando puntos políticos baratos molestando a las minorías, a menudo inmigrantes indocumentados."