Ameal-Pergolini en Operativo Clamor por Román

“Tengo cosas para darle a Boca. Voy a ir en una fórmula de vice con (Jorge) Ameal porque creo que de presidente me fuman en un par de meses. Además no puedo dedicarle el tiempo que merece por mis otros compromisos. Y hay que tener gestión de alguien que conozca mucho el club”.

¿Fue sólo amague lo de Juan Román Riquelme o realmente quiere participar de una nueva etapa en el Club Atlético Boca Juniors?

Jorge Ameal y Mario Pergolini repetirán su binomio de 2015, cuando fueron derrotados por Daniel Angelici, y debieron conformarse con reunir más sufragios que José Beraldi.

¿Quién será el candidato de Mauricio Macri y Angelici? ¿Christian Gribaudo o Andrés Ibarra o algún otro?

La verdad es que Macri/Angelici tienen enormes problemas para ganar el comicio de diciembre en Boca Juniors... y eso que no está CFK en escena. La derrota ante River Plate por la Copa Libertadores de América es una herida que aún no cicatrizó.

Entonces, complicado el oficialismo de la Ribera, que precisa de algún título cuanto antes para consolidar su intento de reelección.

Tal como quedó en evidencia durante el partido contra el Club Atlético Lanús, resulta que Angelici parece respaldarse en La 12 para mantener su control de las tribunas, una demostración de debilidad ante los socios.

¿Qué puede terminar bien amparándose en La 12? ¿No sería un doble discurso cuando la Administración Macri, a la que pertenecen muchos integrantes de la Comisión Directiva de Boca Juniors, intenta llevar adelante una legislación que limite la autoridad de los barrabravas en los clubes y su presencia en los espectáculos deportivos?

Pergolini aprovechó su atracción en los medios para instalar la candidatura de Ameal. Por ese motivo visitó a Jonathan Viale en La Red 910, y criticó a Mauricio Macri, el poder en las sombras en Boca, detrás de Angelici.

Él dijo que la gestión de Cambiemos "no tiene mucha defensa".

"Algunas cosas había que hacerlas y arreglarlas pero nadie se ocupó. El tema de la energía es un sufrimiento que lo estamos pagando", agregó.

"Es muy curioso que cada vez que el Presidente dice algo, a las 4 horas se da una información totalmente diferente. El hecho de querer transmitir cierto optimismo es ridículo: no me vengas a decir que está bajando la inflación y lo primero que sale después es que la inflación fue más alta que el mes pasado", dijo Pergolini.

Para criticar a Macri, su fracaso con la inflación es de terror. Por eso Pergolini cargó sobre esa baldosa floja: "Todo el mundo ha solucionado este problema. No puede ser que tengamos este problema tan estudiado y trabajado, incluso por países vecinos, como Chile. Es insostenible y es imposible vivir así. Creo que hubo bastante inoperancia del gobierno".

Acerca de Boca Juniors, dijo: "Tengo cosas para darle al club como la vez pasada, cuando me presenté. Voy a ir en una fórmula como vice de Ameal. No voy como presidente porque no estoy en el club día a día y para semejante lugar hay que dedicarle un tiempo y tengo otras empresas que no me lo permiten. Creo que hay que tener algo de gestión y conocer internamente el club, y solo lo puede hacer alguien que conoce o que está mucho ahí".

Entonces apareció el tema de Juan Román Riquelme: "A mí me interesa que le vaya bien a Boca, no me interesa tener un puesto", o sea que aceptaría bajarse de su ambición junto a Ameal si lo reemplazara Riquelme.

De todos modos, cualquier respaldo de Riquelme le sumaría a Ameal/Pergolini: ya sea llevarlo como manager o vocal que dirigiriá la Comisión de Fútbol Profesional.

La cuestión es si Riquelme sólo amenazó pero tiene dificultades para dar el paso siguiente. Hay diálogos por estas horas.