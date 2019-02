Crisis económica: Luego de 80 años, cerró 'Clásica y Moderna'

Tras 80 años, la tradicional librería, confitería, bar y espacio cultural 'Clásica y Moderna' -ubicada en Callao al 800- fue desalojada esta mañana por orden judicial, debido a deudas en el alquiler del local.

'Clásica y Moderna' se había convertido en referencia de la cultura porteña, frecuentado por Manuel Mujica Lainez, Alejandra Pizarnik, Arturo Jauretche, José Bianco, Beatriz Guido, Alberto Girri, Enrique Pezzoni, Juan José Hernández, Juan José Sebreli, Oscar Hermes Villordo, Ernesto Schoo, Liliana Heker y Sylvia Iparraguirre, entre tantos otros narradores y poetas.

Debido a su historia, había sido declarada de "Interés Cultural" por parte de la legislatura de Buenos Aires.

Fundada en 1938 por Francisco Poblet, la librería había sufrido un duro golpe en junio de 2017 por la muerte de Natalia Asunción 'Natu' Poblet, considerada el alma del lugar.

Fernando Monod, quien hasta hoy estaba al frente de la librería, explicó que "ofrecimos propiedades para pagar la deuda, pero el desalojo ya estaba avanzado. Además, todo sucede en el mes de feria judicial, por lo que en ese sentido no pudimos hacer nada".

Fernando es el hermano de Alejandro Monod, marido de Natu Poblet, quien tras el fallecimiento de su esposa permaneció al frente de la librería por unos meses, pero debió ceder el control debido a una enfermedad.

"Es un momento muy difícil. Me hice cargo de la librería el año pasado, debido a la enfermedad de mi hermano, y en diciembre nos enteramos de esta deuda y buscamos diferentes maneras de llegar a una solución que, al día de hoy, no encontramos", explicó Fernando Monod a Infobae.

El cierre, que deja en la calle a 10 cabezas de familia, "no escapa a la realidad de muchos locales y negocios de la ciudad", comenta Monod, aunque aclara: "La diferencia es que tenemos una tradición de 80 años".

Para Monod, por otra parte, una solución posible es que que la Ciudad de Buenos Aires, a través de su cartera cultural, comience a proteger a los establecimientos porteños más tradicionales, así quedarían protegidos de las crisis económicas: "Creo que el propietario debería ser la Ciudad, esa es la única manera en que lugares como éste y tantos otros no cierren nunca. No importa quién la administre, si unos no funcionan que vengan otros, pero la librería ya es un patrimonio. Esa sería la única manera de volverla eterna".