Federica Pais salió en defensa de su hijo, que está cada vez más complicado

Federica Pais salió este martes (19/02) en defensa de su hijo, Dante Casermeiro (19 años), quien se encuentra detenido acusado de haber cometido al menos dos robos junto a Octavio Laje (20 años). Además, en las últimas horas, apareció una nueva denuncia en su contra.

"Dante tenía un arma de balines que usaba cuando iba al campo con este chico (Octavio) con el cual tenía prohibido verse. Si Dante es culpable de algo por supuesto va a hacerse cargo y yo soy la primera que va a estar ahí", dijo la conductora en una entrevista con Reynaldo Sietecase en el programa 'La inmensa minoría' (Radio Con Vos).

Además explicó por qué su hijo, acusado de ser motochorro, llevaba un arma de aire comprimido: "Hace cuatro días, decidió llevar esa arma en la mochila, yo lo había retado y le había dicho que no. Le pedí que se lleve esa porquería de mi casa. Habían tenido una discusión de tránsito con una persona que le pegó a él y a tres amigos. Él dijo: 'Con esto los asusto'. Hay cierto razonamiento adolescente que solo el que tiene hijos de esa edad puede entender de lo que estoy hablando".

Luego, la conductora aseguró que algunos medios dieron información del caso que no era cierta, y se quejó por la divulgación de las fotografías de Dante. "Pido por favor que se tome cautela a la hora de informar. Pido prudencia. No puedo salir de mi casa. Estoy recibiendo una catarata de odio que tampoco termino de entender".

"Los testimonios que se encuentran dentro de la causa no son los que se están diciendo. En el medio, hay una persona con problemas psiquiátricos que ha ido cambiando las cosas que va diciendo. Es muy confuso, pero no quiero entorpecer la causa", agregó, muy angustiada.

También, manifestó que Dante no posee antecedentes penales, que no tiene la necesidad de robar por su situación económica y que cuando lo detuvieron no llevaba ningún objeto robado entre sus pertenencias. Luego, aclaró que el joven tiene algunos conflictos, como cualquier otro adolescente.

Federica también habló por AM 750, la emisora donde ella trabaja como conductora del programa 'Te quiero': "Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos. Y todos sabemos que a veces se mandan macanas. Y todos sabemos que nos da vergüenza y pedimos perdón 'en nombre de'. Yo dije: 'Es lo que voy a hacer porque es lo que corresponde', porque yo soy una mujer de bien y porque yo a mis hijos los eduqué con valores".

"Hay cosas que no se están haciendo como corresponde por la barbaridad mediática que se desató en torno a esto. Se están relatando cosas y montando monstruos que no son. Pido piedad y pido que cese el odio. Pido que se diga la verdad. Pido que no se titule 'motochorros' y que no se ilustre con gente robando cuando en verdad hay otro relato", finalizó Pais.

# Otra denuncia

Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, y Octavio Laje, hijo de Guillermo Laje, primo de Martín Lousteau, fueron detenidos el pasado domingo en Vicente López, acusados de cometer al menos 2 robos en la zona. Los jóvenes circulaban en una moto y tenían en su poder dos réplicas de pistolas, navajas, teléfonos celulares, un martillo casero, un blister con pastillas (Alplax), y una pipa similar a la que se utilza para fumar paco. Además, en el bolsillo de Laje hallaron un DNI y unas llaves que pertenecen a una joven que fue asaltada el sábado pasado en Martínez, en el cruce de la bajada de la calle General Alvear y el río.

Tras ser acusados por robo calificado, ambos se negaron a declarar frente al fiscal Martín Gómez, encargado de la investigación. Continuarán detenidos y se espera que en las próximas horas se defina la situación.

Pero en las últimas horas apareció una nueva denuncia en contra de los jóvenes. Al reconocerlos tras ver sus caras en los medios, el dueño de una casa de artículos de camping sobre la avenida Vélez Sarsfield, en Munro, los denunció por un presunto robo ocurrido el sábado pasadoa la tarde.

En el relato del dueño del comercio, al que accedió Infobae, los jovenes entraron al negocio para comprar garrafas de dióxido de carbono para pistolas de aire comprimido. Uno de ellos -"el más robusto", posiblemente Laje- regresa con un casco rojo y la misma ropa que vestía, dispara al aire con una pistola de aire comprimido, le roba cerca de 20 navajas y huye.

Cabe destacar que al detener a Casermeiro y Laje, la Policía Local de Vicente López les secuestró navajas -que eventualmente deberá reconocer el dueño del comercio- y pistolas de aire comprimido con su correspondiente tanque de gas.

El expediente está en manos de la fiscal Cecilia Chaieb, de la UFI Vicente López Oeste.

Este es el tercer asalto que se la atribuye al hijo de Pais y a su cómplice: una mujer llamada Luna también los señaló por un robo en San Isidro. Su DNI fue encontrado entre las pertenencias de los jóvenes al ser arrestados.