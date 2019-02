Cruje Bolivia a 3 años del 21F y con Evo aferrado al poder

Finalmente, el 21/02 habrá en Bolivia una única convocatoria para recordar la fecha cuando el 51% del pueblo boliviano le dijo No a la respostulación del binomio del MAS (Evo Morales-Álvaro Linera).

Este entendimiento opositor es considerado un "acuerdo histórico", realizado en instalaciones del Comité Cívico, donde el presidente de esta institución, Fernando Cuéllar, sostuvo que se quiere enviar un mensaje de unidad en defensa de la democracia.

La convocatoria es para las 18:00 de este jueves 21/02 a los pies de la estatua al Cristo Redentor. Los manifestantes partirán a la plaza 24 de Septiembre.

Cristian Alarcón, de la agrupación Generación 21, dijo: "Hoy por hoy no importa el color del gato lo importante es cace ratones".

En el 21F, Bolivia le ganó en las urnas al deseo del MAS de continuar otros 5 años más en el poder y "no podemos un mensaje de desunión", agregó.

Pero resulta que, de todas maneras, Morales pretende permanecer, invocando un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP, la corte suprema boliviana) el 28/11/2017.

Desde Chimoré, Evo Morales dijo: “Siento que con las (elecciones) primarias hemos enterrado el 21F (en Bolivia) y con la presencia de la CIDH en Sucre hemos enterrado al 21F a nivel internacional”.

Le respondió el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, desde Cochabamba: "Es una interpretación alegre del Presidente. Lo único que está enterrado aquí es una candidatura ilegal, por la que el pueblo no votará".

Según él, las elecciones primarias fueron un "fiasco" por la escasa participación del electorado, y la visita de la CIDH no tuvo nada que ver con el referendo, sino con otras demandas.

La historia

El 26/09/2015, la asamblea legislativa aprobó la reforma del mandato presidencial con 112 votos a favor y 41 en contra.

El 05/11/2015 fue promulgada la Ley Nº 757, Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional aprobatorio.

El referéndum constitucional de Bolivia se realizó el domingo 21/02/2016.

La papeleta de votación constó de una pregunta:

"¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?".

El artículo 168 de la Constitución permite a los cargos públicos mencionados la reelección una sola vez.

Morales quería que esto se interpretara a partir de la vigencia de la nueva norma, y no desde antes.

Por el Sí se runieron: Movimiento al Socialismo (MAS) y las organizaciones Pacto de Unidad y el Consejo Nacional por el Cambio (CONALCAM).

Por el No, los partidos políticos Movimiento Demócrata Social (MDS), Frente de Unidad Nacional (UN), Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Partido Obrero Revolucionario (POR), Soberanía y Libertad (SOL.BO), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Y las agrupaciones ciudadanas Me Comprometo, Bolivia Dice No, y Todos podemos ser Presidente.

La observación electoral de la OEA fue dirigida por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández.

La exUnión de Naciones Suramericanas (Unasur) envió una misión conformada por Roberto Conde y Jaime José Bestard.

Pero Morales no respetó la derrota, que fue por un margen exiguo de 2 puntos porcentuales, y por eso el asunto fue llevado al Judicial, que controla el oficialismo.