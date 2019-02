Regalo de cumpleaños: Bonadio citó a CFK a 8 indagatorias el mismo día

Desde los tribunales de Comodoro Py, y en el día de su cumpleaños número 66, Cristina Fernández de Kirchner recibió un 'regalo' del juez Claudio Bonadio: la citación a ocho indagatorias para el mismo día, el próximo lunes 25/02, todas vinculadas con la causa de los cuadernos de las coimas.

Las indagatorias fueron programadas con diferencia de hasta media hora, aunque se estima que la defensa de la expresidenta, a cargo de Carlos Beraldi, presentará un escrito por cada una y que la ex mandataria no responderá preguntas. Hasta ahora, la ex Jefa de Estado compareció mediante escritos y no cruzó palabra con Bonadio, por lo que se descuenta que no cambiará su estrategia.

Si bien ya se conocía que el próximo lunes Cristina debía declarar en la causa de los cuadernos, ahora el juez Bonadio le anexó otras siete declaraciones indagatorias, vinculadas con la primera. Esta son: la entrega de subsidios al transporte, la concesión de obras viales, los documentos históricos que la Justicia detectó en su casa de El Calafate durante los últimos allanamientos, los corredores viales, el uso de aviones oficiales para trasladar diarios a Santa Cruz y los sobreprecios en compras de gas licuado.