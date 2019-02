Tras superar sus problemas con la justicia, Migliore pasó del fútbol al boxeo

El ex arquero de Boca, Racing y San Lorenzo, Pablo Migliore, se retiró de la actividad futbolística y debutará como boxeador en una pelea organizada por una entidad emergente, ya que la FAB no le otorgó su licencia. La contienda será ante el cordobés Diego Merlo (récord de 15-7 y 14 nocauts) el sábado 9 de marzo en Ramos Mejía. Por otra parte, Migliore estuvo detenido tras ser acusado de encubrimiento agravado de Maximiliano Mázzaro, mano derecha en la barra brava de Boca y principal sospechoso del homicidio de Ernesto Cirino. El arquero, que en ese entonces defendía el arco del ‘Ciclón’, había sido trasladado en medio de un importante operativo, del que participaron más de 25 policías. La causa por el homicidio de Cirino, cometido en agosto de 2011 durante un incidente callejero en el barrio porteño de Mataderos, tenía como procesados al jefe de la barra brava de Boca Juniors, Mauro Martín; y a su cuñado, Gustavo Petrinelli, ambos acusados, en ese entonces, de ser “partícipes necesarios de homicidio simple”, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Después de 40 días de detención en la cárcel de Ezeiza, Pablo Migliore había recuperado su libertad. El guardavalla había confirmado que era amigo íntimo del ex barrabrava de Boca y había sido beneficiado por un artículo que lo eximía de culpa y cargo.

Por Urgente 24 Martes 19 de febrero de 2019 18:30 hs Compartí esta nota Imprimir