Yanina Latorre responde a Federica Pais: "Quiere maquillar el tema, él es un chorro"

Dante Casermeiro, el hijo de 19 años de Federica Pais, está preso acusado de al menos tres robos en la zona de Vicente López. Su madre lo defendió en una entrevista radial: "Hay cierto razonamiento adolescente que solo el que tiene hijos de esa edad puede entender de lo que estoy hablando", dijo.

Ahora, la periodista de espectáculos Yanina Latorre salió al cruce: "Él es un motochorro... No puede hablar de macana. Habla con una liviandad que me asusta. El chico es chorro", dijo en el programa Los Ángeles de la Mañana, en el que trabaja como panelista.

Cuando fue detenido, Dante estaba acompañado de Octavio Laje, hijo de un diplomático, Guillermo Laje. Ambos fueron detenidos cuando ciculaban en moto con dos réplicas de pistolas, teléfonos celulares, un martillo casero y un blister con pastillas.

Pais dijo en la entrevista que su hijo tenía "prohibido" verse con este amigo. También pidió "prudencia" a la hora de informar y dijo que la información que se brinda al respecto no es lo que en realidad sucedió. "Pido que no se titule 'motochorros' y que no se ilustre con gente robando cuando en verdad hay otro relato", dijo Pais.

A pesar del pedido de la conductora, Yanina no se quedó callada: "Federica habla de saña, de que las cosas no son como se cuentan, quiere maquillar el tema. Acá lo que importa es que son dos basuras que se suben a una moto a chorear gente. Y cuando los agarraron tenían las pertenencias de las personas y de los negocios".

"Me importan tres pitos que sea el hijo de ella... Y en el patrullero se reían. Esa imagen es muy provocadora", concluyó.

La mediátca Natacha Jaitt también criticó a Pais a través de su cuenta de Twitter: "Vamos a ver si te meten un arma en el pecho que carajo haces. Si tu hijo SE CONVIERTE EN UNA LACRA, ocupáte al toque mejor. Fin", escribió.

"Federica Pais: "No quiero que llamen motochorro a mi hijo", ok lo llamaremos: “HIJO DE PUTA CHORRO DE MIERDA A PUNTA DE PISTOLA ASESINO EN MOTO FISURA DEL ORTO", agregó Jaitt en otra publicación.

Parece tratarse de la primera vez en que Yanina Latorre y Natacha Jaitt están de acuerdo. En este caso, para desafiar a Federica Pais y caracterizar a su hijo de "lacra", "basura" y "chorro".