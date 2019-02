¿Quiénes son?: Tras cancelar "Jessica Jones" y "Punisher", Netflix tendrá sus superhéroes

"The Punisher", serie de Marvel que transmitió Netflix, se canceló al terminar su segunda temporada y su protagonista Jon Bernthal se despidió con un emotivo mensaje vía Instagram dando a entender que ese sería el final de la serie y que no seguirá en ninguna plataforma:

--------

"Para todos los que sirvieron. Todos los que conocen la pérdida. Todos los que aman y entienden a Frank (Castle, el personaje) y su dolor. Fue un honor caminar en sus botas. Estoy infinitamente agradecido con los fans del cómic y los hombres y mujeres de la armada (...) Sean fuertes. Cuídense."

--------

En cambio, el caso de Jessica Jones es un poco distinto ya que habrá una tercera temporada que se transmitirá por Netflix y entonces sí será el final de todo lazo que hubo entre Marvel y Netflix.

¿Qué tiene preparado Netflix para cubrir este vacío?

Esta serie ya está disponible para su visualización. Está basada en un cómic del ex cantante de My Chemical Romance, Gerard Way y cuenta con 10 episodios. Su desarrollador se llama Steve Blackman, quien ha coguionado series como "Fargo" y "Altered Carbon".

Mezcla de X-Man y Apocalipsis esta serie mezcla comedia, drama y el fin del mundo. En un futuro distópico, 43 madres dieron a luz a niños con una peculiaridad: ninguna de ellas estaba embarazada cuando parió, simplemente sucedió.

Un hombre adoptó a 7 de ellos que habían quedado huérfanos y entendió que tenían habilidades extraordinarias (tipo X-Man) y creó una academia: "The Umbrella Academy" o la academia del paraguas.

Algo sucede que hace que estos 7 "hermanos" se separen durante 17 años hasta que su "padre" muere y se vuelven a juntar ¿Para qué? Nada más y nada menos que salvar al mundo del Apocalipsis.

Millarworld

Mark Millar es un conocido escritor y dibujante de cómics que tiene su propio universo casi no explorado. Hasta ahora se han adaptado en dos películas "Kick-Ass" y "Kingsman" pero Netflix (al enterarse que Disney lanzaría su propia plataforma mucho antes de que Marvel fuera dejando de estar ahí) rápidamente firmó contrato para adquirir los derechos de este universo no explorado de Mark Millar.

Actualmente hay dos series y tres películas oficialmente en marcha:

"Jupiter's Legacy": una serie que cuenta la historia de la primera generación de superhéroes, la cual obtuvo sus poderes durante los años 30 y son respetados por la sociedad. Ahora sus hijos están haciendo lo posible para alcanzar ese nivel de respeto y estar a la altura de sus padres como nuevos superhéroes. Todavía no hay fecha de estreno oficial pero será la primera del universo de Miller.

"American Jesus": en tono de comedia, esta serie sigue a un joven de doce años que después de sufrir un accidente se da cuenta de que es la reencarnación de Jesucristo.

"Huck": será una película más tradicional, parecida a Superman pero con un superhéroe que se resalta por ser demasiado bueno.

"Empress": una película que mostrará la historia de la esposa de un dictador galáctico que decide escapar de su marido.

"Sharkey Bounty Hunter": es un cómic inédito. No publicado y nunca antes visto que está siendo completamente manejado por Netflix. La historia trata de un cazarecompensas y su socio que navegarán por toda la galaxia en busca de la mayor recompensa de la historia.

"Past Midnight"

Fuera de Millarworld Netflix está produciendo dos películas más con el género cómic-superhéroes.

Past Midnight está siendo producida por los Hermanos Russa y dirigida por el realizador de la nueva película de "The Flash" para Warner. Todavía no se conocen detalles de la historia pero contará con un vigilante nocturno que es a su vez superhéroe.

"Super-Normal"

Será una película de comedia que pretende darle un giro a las típicas películas de superhéroes. Si tiene que ver con el libro escrito por Greg James entonces trata de un chico que por una confusión entra en una escuela de superhéroes sin contar con ninguna habilidad especial