"Perotti es lo más parecido a Lole Reutemann pero sin ganar la F1"

- ¿Los comicios 2019 estrenan la novedad que socialistas y radicales santafesinos no iran en la misma lista es la oportunidad de peronismo?

Si, entiendo que si, si el peronismo vence las ganas de dividirse que tiene entiendo que si, hubo un ensayo en 2017 y funcionó. La división del Frente Progresista Cívico y Social con radicales permite pensar que en los números frios, el peronismo está más cerca.

- ¿El Senador, Omar Perotti, precandidato peronista, es más parecido a Carlos Reuteman que a Jorge Obeid?

Es lo más parecido a Reutemann sin haber ganado en Formula 1 , es un hombre del centro norte provincial desconfiado que dice que si, cuando el terreno está despejado y que juega con red porque es Senador hasta 2021. Acá en Santa Fe nadie dice que José Corral, ex presidente del radicalismo, tome posición del Pro Cambiemos pero es su candidato, el punto a conversar es: mientras más radicales haya en Pro Cambiemos más peronistas se van hacia otro lado.

- ¿La profundidad del disenso doméstico en la UCR santafesina es real?

La división de los radicales está en este punto: tengo cargos con el socialismo para que me quede, tengo una posibilidad con Macri, Macri avasalló en 2017 con su cara hoy no sé si alcanza con su cara como para que José Corral avasalle. Corral no tiene enemigos en una interna en abril, Bonfatti tampoco entre los socialista y una parte de la UCR. Perotti tiene que vencer a Maria Eugenia Bielsa quien fue la diputada más votada, más que Bonfatti gobernador y a su vez Bonfatti del 2015 al 2019 más votado que Lifschtiz gobernador que ganó por muy poco a Midachi.

- ¿Del Sel era mejor candidato o son etapas distintas de Mauricio Macri?

Son etapas distintas de Macri: Midachi perdió en 2015 por un conteo de votos pero hasta 20 días antes tenía 15 puntos de diferencias a favor, varios milagros hicieron que perdiera. Santa fe es una provincia bicéfala el río Saldo divide muchos kilómetros de territorio, no pìensa lo mismo un hombre de Reconquista que el de Rufino.

- ¿Quedó superado el incidente de una banda narco que atentó contra la casa del precandidato Antonio Bonfatti?

No terminó de un modo adecuado se sabía quienes fueron, los que fueron dijeron que habían sido ellos, a los que se les podía probar se los condenó de modo liviano por lo demás el abogado de Bonfatti desistió de la demanda alli esta todo eso esperando que alguien lo reposicione. Es un tema que va a aparecer pero nunca se sabe como se juegan los pactos con lo candidatos.

- ¿Qué hay detrás de los agasajos o visitas o recomendaciones de Miguel Lifschitz a Roberto Lavagna'

Hubo reuniones, hubo fotos, habrá más reuniones, habrá más fotos, hay un señor de apellido Gil que fabrica junto con Rosendo Fraga estas reuniones. A Lavagna le interesa Lifschitz, por que es un hombre del progresismo, y Lifschitz le interesa Lavagna por que Lifschitz es un socialista que nunca se enojó con el peronismo. Pronto veremos como se conjuga la simpatía Lifschitz - Lavagna, con la obligación de Lifschitz con Bonfatti para que pelee la vuelta del 16 de junio que es una oportunidad única.

- ¿El precandidato Omar Perotti no habla demasiado es por coyuntura o es su postura?

Omar Perotti es un de los pocos políticos argentinos que estuvo en la misma universidad que Macron, tiene un sentido de la política más al estilo europeo. Es un honbre que no va jugar una opinión si con ella no resuelve cuestiones, marca una diferencia. Perotti y sus alianzas lo ponen en ventaja sobre, Maria Eugenia Bielsa.

Es un callado que espera tranquilo no está peleado con lo K se sabe que en su formula en segundo término y en la lista de diputados contendrá a los K, en Rosario llevará como candidato a intendente un hombre del sector de Agustín Rossi.

- ¿En las provincias la unidad es más fácil que a nivel nacional?

En las provincias se pisa territorio. En el territorio se encuentra con quien parece su enemigo u opositor pero en definitva es su vecino o pariente, En el espacio "Juntos" se unioeron 14 sellos no quedó nadie afuera, es una señal importante para la sociedad. Se trata de un Arca de Noe, si se quiere.

- ¿Cómo queda en medio de todo esto Cristina Fernandez?

Le pidieron que no viniera a Santa Fe, si gana el peronismo el 16 de junio, va a decir que fue un triunfo de la unidad, nadie puede decirle que no habrá que ver con quien se pone en la foto Agustin Rossi. Hubo conversaciones de todos con Cristina, de que se habló en cada caso? no sé. Se dice que le pidieron que no visite la provincia hasta después del 16, se verá al día siguiente. Lo seguro es que el día de la bandera, Santa Fe, tendrá resuelto que pasó con el peronismo dentro de las cuatro provincias grandes, es la única provinca díscola