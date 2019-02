¿Se rompió la relación con Coudet?, Racing podría echar a Centurión

Racing Club analiza por estas horas darle salida a Ricardo Centurión, quien se entrena en la reserva de la ‘Academia’ después de su discusión con el técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet, y ahora es pretendido por Atlético Paranaense para reforzarse de cara a la Copa Libertadores, en la que será rival de Boca, y la Recopa Sudamericana, contra River.

La relación entre el entrenador de la Academia y el delantero de 26 años parece no tener vuelta atrás luego de lo que pasó en el Monumental, cuando se peleó por no querer entrar con el partido prácticamente definido mientras River ganaba 2-0.

Esta semana sería clave para la eventual transacción, que, de concretarse, sería la segunda experiencia del argentino en el fútbol brasileño, tras vestir la camiseta de San Pablo entre 2015 y 2016, donde disputó 80 partidos y convirtió 9 goles.

“Si me estás poniendo es para que me insulte toda la cancha”. Esa es la frase que le habría dicho Centurión a Coudet antes de empujarlo en el Monumental. “Si no querés entrar decímelo”, habría sido la respuesta del Chacho.

“Lo que Coudet decida será apoyado”, había afirmado el presidente de la institución, Víctor Blanco, al diario Olé.

Cabe recordar que la hinchada millonaria tiene muy malos recuerdos de ‘Ricky’ Centurión que datan del partido de octavos de final de la Copa Libertadores 2018. En ese partido, Centurión había sido expulsado tras mantener un duro cruce con Enzo Pérez y mientras se retiraba del campo de juego ‘Ricky’ le realizó un gesto a los hinchas riverplatenses señalándole con su mano la banda de la camiseta de Boca y les recordó a los riverplatenses el 4-2 del ‘Xeneize’ en este mismo escenario, donde él convirtió en 2016.

Claro está que no es la única vez que el futbolista da la nota, puesto que jugando para Boca protagonizó varios episodios en el seno del plantel que finalmente lo terminaron alejando del club.

El jugador se marchó a Italia y si bien el xeneize había pensado en repatriarlo, fue Racing quien decidió darle una nueva oportunidad en el fútbol argentino teniendo en cuenta que nació en la institución.

Y si bien el protagonista había hecho un mea culpa respecto a sus actitudes, este último fin de semana volvió a dar un paso en falso que vuelve a ponerlo en el ojo de la tormenta.

En el último mercado de pases Ricky Centurión regresó a la ‘Academia’ luego de un breve paso por el Genoa de Italia.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol.

Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.