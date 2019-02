Burdo ataque policial contra Telegram (prefieren el frágil Whatsapp)

Una forrada el embate de Scotland Yard, FBI y otras fuerzas de seguridad contra Telegram. Antes que todos ellos Vladímir Putin cargó contra la mensajería instantánea encriptada precisamente porque es segura. Si los pedófilos utilizan Telegram entre otras formas de mensajería ¿es culpa de la tecnología desarrollada? No. Porque también la utilizan muchos que no son pedófilos. Por lo tanto es muy berreta lo que está diciendo la BBC británica haciéndose eco de la policía inglesa. Obviamente que prefieren el vulnerable Whatsapp pero esto ya lo vivimos con aquella ofensiva de varios países contra BlackBerry. Por si no queda claro ¡larga vida a Telegram!

Por Urgente 24 Martes 19 de febrero de 2019 21:36 hs