El cuarto poder: las investigaciones del New York Times para terminar con Trump

El reconocido diario estadounidense fue acusado por Jill Abramson, su ex editora ejecutiva, por ser excesivamente parcial en sus publicaciones "inequívocamente anti Trump", había dicho en sus declaraciones al publicar un libro sobre el tema. Efectivamente The New York Times parecería no querer parar hasta terminar con el gobierno de quien está absolutamente en contra de la ideología del famoso diario (curiosamente siendo este del mismo Estado que el presidente: Nueva York). Fue el mismo diario quien inició las investigaciones periodísticas que acorralan al presidente de los Estados Unidos contra la espada y la pared y podrían eventualmente meterlo en problemas serios si estas son probadas.

The New York Times descubrió que: Después de publicar sus investigaciones el diario las fue siguiendo y hoy, tras analizar más de mil discursos del actual presidente republicano de los Estados Unidos,descubrió que: "Trump ha atacado públicamente la investigación de Rusia más de 1100 veces" , acusándolo al presidente de evadir fervientemente las acusaciones que le sobrevienen y evitar los temas importantes como el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha sufrido el cierre más largo de su historia y está gastando fondos inexplicables en realizar el muro de la frontera con México.

Donald Trump, acusando de fake news y de la "mayor caza de brujas de la historia política" ha atacado las investigaciones en su contra reiteradas veces.

'El Sr. Trump ha dicho que la intromisión rusa fue fabricada "como una excusa de los demócratas en cuanto a por qué perdió Hillary Clinton"'.

Según este análisis Trump no solo atacó a las investigaciones en su contra por la relación con el financiamiento ruso en su campaña sino que también ha defendido al Presidente Putin y a los rusos en reiteradas ocasiones durante sus discursos.

El otro caso de investigación que lo rodea es el pago que realizó a las mujeres con las que estuvo para silenciarlas con el dinero de la campaña del 2016. Una de ellas la actriz porno Stormy Daniels.

Michael Cohen, su ex-abogado, ha sido encarcelado recientemente por declararse culpable de mentir al Congreso sobre los negocios del magnate en Rusia y de hacer el pago a las mujeres para silenciarlas, supuestamente, "sin conocimiento de Trump".

Sobre estos dos años que rodearon al presidente con estas investigaciones el New York Times apuntó:

"Un examen realizado por The New York Times revela la magnitud de un asalto aún más sostenido y más secreto del Sr. Trump en la maquinaria de la aplicación de la ley federal. Las entrevistas con docenas de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y otras personas cercanas al Sr. Trump, así como una revisión de documentos confidenciales de la Casa Blanca, revelan numerosos episodios no denunciados en un drama de dos años."

Y termina, contundente: "La historia de los intentos del Sr. Trump de desafiar las investigaciones ha sido cubierta voluminosamente en los medios de comunicación, hasta tal punto que muchos estadounidenses han perdido la noción de lo inusual que es su comportamiento. Pero la fusión de los hilos revela una historia extraordinaria de un presidente que ha atacado el aparato de aplicación de la ley de su propio gobierno como ningún otro presidente en la historia, y que ha convertido el esfuerzo en una obsesión. Trump lo ha hecho con las mismas tácticas que una vez utilizó en su imperio de negocios: exigir la lealtad de los empleados, aplicar tácticas de presión para mantener a la gente en línea y proteger la marca, a toda costa."

Evidentemente, el diario seguirá buscando la renuncia y/o la no reelección del actual presidente de los Estados Unidos al exponer los casos en los que el presidente está involucrado. Trump por su parte piensa que conseguirá salir airoso al acusar al diario de transmitir "Fake news" y decir que es todo falso, pero las investigaciones hasta ahora han demostrado las faltas fuertes que este ha cometido como presidente y que si todas ellas se prueban son un gran atentado a la democracia del país.

Antecedentes: Nixon y el Watergate con el Washington Post

En este caso fue el Washington Post el diario que acabó con la presidencia del presidente Richard Nixon al descubrir a través de una fuente de la Casa Blanca (en ese entonces) secreta llamada "Garganta Profunda" quien informaba todo sobre los planes de Nixon de espiar a los miembros del Comité del Partido Demócrata y ejercer abuso del poder con la "persecución a opositores y sospechosos de comunismo" ayudado por los servicios de inteligencia. El presidente Richard Nixon fue el único en la historia de los Estados Unidos en renunciar a su cargo y no terminar su mandato en el año 1974 tras el escándalo del Watergate y el fracaso de la guerra de Vietnam.