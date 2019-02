Javier Milei vs. Sol Pérez: "Sos chorra y violenta"

La ahora panelista nunca se calla sus opiniones, ni siquiera cuando se trata de temas que nada tienen que ver con su rubro. En este caso, no dudó en enfrentarse con el economista liberal Javier Milei, al que no le faltaron argumentos para contradecirle.

El programa "Gente opinando", que conduce el Pollo Álvarez por Net TV, consiste en justamente eso: Una mesa de discusión. En este caso se trató el tema de la redistribución de los ingresos: Javier Milei, ultraliberal, totalmente en contra. Sol Pérez, por su parte, se manifestó a favor y discutió.

"Hay cosas que son divinas en los libros pero en la realidad no funcionan", dijo Sol Pérez. Milei le propuso que ella regalara todo su ingreso a los pobres. Cuando ella dijo que "sería bueno que también lo hagan los que más tienen", Milei atacó: "¿Quién te crees que sos para meterte en el bolsillo de otro? ¿Vos te das cuenta de la violencia que es eso? Estás proponiendo que me roben".

"Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo", dijo la panelista.

Milei respondió: "Tenés un montón de errores conceptuales. Esto es independiente de si tenés más o menos plata, es una cuestión de valores morales. El liberalismo no es solo superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi última charla".

"Si pudieras escuchar y abrir la cabeza…", insistió él y ella respondió: "Yo abro la cabeza, pero también veo que hay gente que tiene hambre". El economista, cual maestro, agregó: "La superioridad del capitalismo no es solamente cuantitativa. Es además es moral, basada en el respeto".

"Cagamos si vos sos el respeto", retrucó ella. "No entendés que las propuestas que haces son tremendamente violentas. En tu manera de redistribuir el ingreso estás generando violencia y el robo, no lo ves porque no estas formada", respondió él.

La discusión fue subiendo de tono hasta que Milei le sugiró a la joven que leyera algunos libros para tener argumentos a la hora de debatir. David Kablin, otro de los integrantes de la mesa, intervino a favor de Milei: "Para discutir con él hay que tener una cierta cantidad de conocimientos".

Entonces, Sol Pérez decidió finalizar la discusión retirándose del lugar: "Chicos, me voy a retirar. Estamos hablando de la realidad… Esto es un horror, no puedo creer esto. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos porque son dos boludos".

Mientras caminaba hacia afuera del estudio, el Pollo Álvarez le pidió por favor que volviera a la mesa. "No hagamos un reality porque somos unos boludos si hacemos un circo de cada cosa que pasa", agregó después.