Mac Allister denunció que perdió “por un acuerdo entre la UCR y La Cámpora”

Siguen las repercusiones por la derrota del Pro en la interna de Cambiemos en La Pampa a manos del radicalismo. Ahora el ex precandidato a gobernador Carlos Javier Mac Allister, denunció que perdió en las primarias del domingo pasado por un acuerdo entre la UCR y La Cámpora.

"A mí me ganó el peronismo. Está claro que hubo un acuerdo entre los K (La Cámpora) que integra el Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA) y los radicales. Se vio en las boletas, en cada urna, en cada escuela. Perdí porque hubo un acuerdo entre ellos", aseguró Mac Allister este miércoles (20/2) en declaraciones a la agencia estatal Télam.

El exfutbolista cayó derrotado el domingo 17/2 por más de 30 puntos por el radical Daniel Kroneberger, quien ahora competirá por la gobernación en los comicios del 19 de mayo frente el justicialista Sergio Ziliotto, apadrinado por el gobierno de La Pampa, donde el PJ gobierna desde 1983.

En tanto, el ex secretario de Deportes de la Nación, explicó cómo habría sido el acuerdo: "en los sobres estaba el voto al radical Daniel Kroneberger y al precandidato a intendente de Santa Rosa por Unidad Ciudadana, el referente de La Campora y el kirchnerismo en La Pampa, Luciano Di Napoli".

Por otro lado, Mac Allister dijo que a pesar de la derrota sigue teniendo el apoyo del Gobierno nacional: "Me quieren contener porque soy de los primeros que llegó, y La Pampa fue la única provincia de la Patagonia donde Macri ganó en 2015", y agregó: "El gobierno nacional sabe lo que hicimos en La Pampa. Sabe que yo armé este espacio político y de ninguna manera me soltó la mano, pero yo hoy no quiero ningún puesto por ahora".

Consultado sobre su futuro político, Mac Allister afirmó que "por ahora" solo se tomará "unas vacaciones", aunque dejó claro que seguirá siendo parte de Cambiemos.

Según el diario Clarín, en la Casa Rosada culpan al exfutbolista de rechazar la unidad con los radicales por un “capricho personal” y no evitar la interna.