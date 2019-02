Álvarez Agis: "En marzo o abril la corrida se va a intensificar"

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof y titular de la consultora PxQ, advirtió sobre la suba del dólar y dijo que “una corrida es más una certeza que un riesgo, cuando asome marzo o abril la situación se va a intensificar”.



“En este esquema, con un acuerdo con el FMI, ante cualquier cambio de humor de los mercados el Banco Central está inhibido para responder”, sostuvo en diálogo con FM La Patriada.



El economista se refirió también a la relación con el FMI y dijo “este es el acuerdo más grande de la historia del Fondo y tiene el récord de fracasar en 60 días, van a tener que evaluar renegociarlo porque va a volver a fracasar”.



“No lo firmamos para bajar la inflación o la pobreza sino para no entrar en default, el resto de las variables queda a la deriva. Si el dólar hubiera acompañado la inflación debería estar en $44”, comentó.



Para Agis, “el problema central es que el Gobierno tiene poco grado de libertad en la economía, para frenar el dólar pusieron una tasa de interés altísima y alimentaron fondos muy especulativos del exterior”.



“Repetimos en menor medida las acciones que nos llevaron a la crisis del 2018, ahora no hay tormenta externa, es más bien un veranito financiero y si uno tropieza podemos terminar en una situación como la que vivimos durante esos días”, añadió.