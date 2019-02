"Acostate conmigo y te acreditamos": La revelación de Canosa sobre Eduardo Bauzá

Eduardo Bauzá fue integrante del gobierno de Carlos Menem desde sus comienzos en 1989, hasta que fue echado del Ejecutivo en 1996 cuando el riojano lo descubrió trabajando para Eduardo Duhalde.

Bauzá falleció este fin de semana a los 79 años.

A partir del hecho, la periodista Viviana Canosa decidió contar una situación que vivió con el exmultiministro menemista. Afirmó que sufrió acoso sexual por parte del exfuncionario y que fue el "primer hombre" con la que tuvo un episodio de ese calibre.

La revelación fue hecha por la periodista en su programa por FM Millenium.

"El otro día falleció Bauzá. Fue el primer hombre que a mí me acosó. Yo terminaba el ISER (la famosa escuela de locutores). Mi primer trabajo era en Casa de Gobierno, en el gobierno menemista. Cuando me iban a acreditar -yo tendría 20 o 21 años- me dieron una reunión con Bauzá. Me llevaron a su despacho y él me dijo directamente que yo era una mina inteligente, que era bárbara. Me dijo cosas maravillosas y después terminó con un:. "Pero sólo tenes que acostarte conmigo una vez y te acreditamos". Creo que esto lo conté una sola vez. Me impactó. Porque la gente decía a los hijos de Bauzá: ¡Qué buen tipo tu viejo!", relató Canosa.

La locutora, de 47 años, recordó que no supo cómo responder a la situación. "Empecé a correr por la Casa de Gobierno. No sabía ni para dónde estaba yendo. Fue desesperante. Sentí mucha angustia. No me acuerdo ni cómo llegué a mi casa esa noche. Eran las 8 de la noche luego de un acto cultural que presentaban los días miércoles", relató. Canosa contó además que la periodista Fanny Mandelbaum, por entonces su profesora, fue la primera persona a la que se lo contó.