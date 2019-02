'Harry Potter' sobre sus problemas con el alcohol: "No hay ayuda para lidiar con la fama joven"

Daniel Radcliffe habló para el canal de Youtube habló para el canal de Youtube "Off Camara" con Sam Jones nuevamente sobre sus problemas con el alcohol después de haberlo contado abiertamente por primera vez en el 2012 ya habiendo terminado de filmar la última película de la saga que duró en total entre grabaciones y lanzamientos 10 años, 8 películas y muchísima fama para los actores que la protagonizaron.

Daniel, quien actuó del mismísimo Harry y empezó su carrera con apenas 11 años, recurrió al alcohol como escape de la fama y defendió a los que critican a aquellos famosos que hacen 'locuras' como Justin Bieber en su fase rebelde.

"Yo lo entiendo, nadie sabe lo abrumador que puede ser. Parte de eso es la presión de tener que estar bien todo el tiempo. Tenés un gran trabajo, tenés dinero, bueno no tenés derecho a estar triste. Y eso te hace pensar en que si tenés sentimientos humanos como lo es estar mal entonces vos estás haciendo mal tu trabajo como famoso. Nadie te enseña a transitar la fama siendo tan joven, no hay un camino de ayuda."

El hecho de sentirse permanentemente "observado" le pesó a tal punto que bebía todas las noches y llegaba al set de filmación todavía borracho. En otra entrevista realizada en el 2012, la primera en la que habló sobre sus problemas con el alcohol había mencionado que aunque nunca tomaba en el trabajo y durante la jornada sí lo hacía por las noches y a veces llegaba al set todavía borracho o con resaca.

"Te puedo señalar múltiples escenas donde estoy completamente ido", había dicho, "Muerto por dentro, detrás de esa mirada".

Sin embargo logró salir de eso y hace 9 años que no toma, desde el 2010 cuando terminó con la filmación de Harry Potter.

"Tomó varios años y varios intentos dejar. Por suerte conocí gente clave que me dieron grandes consejos y a quienes les importaba mucho pero finalmente fue mi decisión. Un día me desperté después de una noche dura y dije 'esto no es bueno'. Y ahora no lo extraño, para nada, soy mucho más feliz", dijo Daniel Radcliffe y aseguró que amó y ama su trabajo, y no se arrepiente para nada de haber sido "el elegido".