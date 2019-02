"Turbulencia" argentina deja a la gira de Macri "sin pena ni gloria"

Argentina no para, es un país en donde cada acontecimiento pasa tan seguido uno del otro que no te da tiempo para aburrirte ni digerir cada "bomba" que genera un país que parece que no logra ponerse de pie en el ámbito económico, y es precisamente eso, lo que ha "empañado" la gira última gira presidencial de Mauricio Macri, que, sumado a sus propias internas partidarias y una oposición ejerciendo presión, han hecho del tan cuestionado viaje una gira "sin pena ni gloria".

Fue una gira presidencial en la que Macri buscaba lograr acuerdos comerciales (y los logró), pero sin tener ni siquiera tiempo ni espacio para poder celebrarlos, porque mientras el mandatario nacional firmaba 10 acuerdos bilaterales con India "para potenciar y desarrollar sectores como la agroindustria, los servicios basados en conocimiento y las energías no convencionales y renovables", o con Vietnam en donde acordó "multiplicar el intercambio comercial, incentivar la inversión y profundizar los vínculos culturales", una catarata de malas noticias acontecían en Argentina.

"No damos más y todavía nos falta un viaje, pero nos fue espectacular", es la visión de los funcionarios que acompañaron a Macri en la gira, que tiene el vuelo de retorno el próximo viernes 22/02. Mientras tanto, el mensaje del Presidente en uno de sus discursos en el exterior fue: "Frente a un mundo que nos plantea muchísimos desafíos, si trabajamos juntos las posibilidades a futuro serán enormes... Por eso, quiero invitarlos a que sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países”, alegó.

Pero del otro lado del mundo está la Argentina ardiendo, y no por las altas temperaturas que se registraron esta semana y superaron los 39 grados, sino por ejemplo, por una economía que parece indomable. Cuando Macri se fue de gira, el dólar costaba 38 pesos, mientras que el viernes (día de su llegada y si corre con suerte) es probable que lo encuentre en $40 con centavitos.

El dólar hoy aceleró su alza en las primeras horas de la jornada y solo retrocedió tras la reacción del Banco Central, que convalidó una suba en las tasas de interés y decidió ampliar el aunque retrocedió tras la reacción del Banco Central y una suba en la tasa de interés de su colocación de Leliq. Noticia que por supuesto, encendió las alarmas de los argentinos, que cada vez que sube el dólar saben que el peso se devalúa paso a paso un poco más.

En esa misma línea, de la "turbulencia" económica, como el mismo oficialismo llama a la crisis económica que agtraviesa el país, le siguen los datos de las estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires , que reveló cuánto dinero se necesita para no ser pobre.

Una familia porteña necesitó $ 25.794 en enero para no ser pobre. Ese fue el monto necesario para adquirir la Canasta Básica Total. Ese mismo hogar necesitó $12.721,73 para no ser indigente.

La Dirección General de Estadística y Censos de la CABA determinó además que el costo de la Canasta Alimentaria (CA) y de la Canasta Total (CT) se ubicó en enero en $13.708 y $ 32.472,2, en forma respectiva, que implicaron aumentos interanuales de 50,74% y 48,53%.

Esos valores son los que determinan la categoría de "no pobres vulnerables", es decir, hogares cuyos ingresos mensuales permiten adquirir la Canasta Básica Total, pero no alcanzan para abonar la Canasta Total.

Por supuesto, la noticia no agrada para nada al presidente Macri, que necesita sea como sea levantar su imagen de cara a las elecciones de octubre de este año, que es lo que tiene en mente el mandatario con el el objetivo de la reelección.

Y si algo le faltaba a la crisis de la economía, es la pizca de política que nunca puede faltar. Desde la opsición, por ejemplo, le han puesto "palos en la rueda" al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de extinsión de dominio que quiere llevar a cabo. Acción que seguramente no lo tomó por sopresa, pero que sabe que en un año electoral, poco lo beneficia.

A eso se le suma la propia interna en Cambiemos, y es que Martín Lousteau hizo unas declaraciones que poco gustaron al Presidente de la nación.

En un hotel de la ciudad de Hanoi, en Vietnam, Martín Lousteau dijo: "Mucha gente que apoyó a Cambiemos tiene una visión diferente al PRO, por eso son importantes las PASO". El diputado planteó que "el radicalismo tiene que tener un candidato alternativo en todos los lugares donde hay una visión distinta" con el macrismo y eso enfureció al Gobierno, que exclamaron que "al menos fuera esperado que se termine la gira" para hacer esas declaraciones.

"Lo que hizo fue de muy mal gusto. Él podría haber esperado que pasara la gira para hablar. O en el peor de los casos, pedir que la entrevista no se publicara mientras están en el mismo viaje. El Presidente tuvo el gesto de pedirle que lo acompañara para mostrar que en la Argentina hay una representación institucional madura y sale con esto... Totalmente desubicado", cuestionó, ofuscado, un miembro de la delegación.

Otro importante funcionario insistió: "No se entiende qué quiso hacer. No era momento para estar en la chiquita de lo local. Pero no es la primera vez que hace estas cosas".

En tanto, Lousteau participó de todas las actividades oficiales y almorzó con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.