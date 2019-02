Sol Pérez sigue furiosa con Milei: "Como no sabe discutir, te falta el respeto"

Pasaron un par de días desde el cruce, pero la ex chica del clima aún sigue furiosa con el economista: "Como él no sabe discutir con alguien, empieza a faltarte el respeto diciéndote 'chorra' cuando yo pago los mismos impuestos que él, o quizás más", dijo en una entrevista a DiarioShow.

"Entonces me parece que me diga que 'le quiero meter la mano en el bolsillo', 'violenta' porque él tiene que pagar impuestos me parece que está un poco resentido con el sistema. Obviamente todo lo de después fue lo que más me molestó: los retuits diciendo que yo me fui porque me tenía que poner agua oxigenada y todas esas cosas me parecieron muy machistas y asquerosas. Yo lo conocí porque empezó a hablar del sexo tántrico", continuó la mediática.

También apuntó sobre Agustín Laje, otro referente de la derecha: "No tenía ni idea quién era. También me pareció una falta de respeto, se quedó callado y no supo que contestarme. Él es esa gente que por leer dos libros de economía vos no podés discutirle sobre la realidad social".

A @JMilei se lo reconoce nacionalmente como el economista más influyente. A esta chica se la conoce por su trasero. A uno por el cerebro, a la otra por los glúteos. No es misoginia: es realismo. https://t.co/kQW7AlVz18 — Agustín Laje (@AgustinLaje) 19 de febrero de 2019

"No se notó que pensaras mucho en el programa eh? Pensar que tu papel fue intelectualmente lamentable no significa machismo, sino realismo", le dijo Laje. Sol Pérez respondió a través de la red social: "Jajajaja que fue lo lamentable a ver? Contame. Yo no lo insulte a él, no intente menoscabarlo, en cambio el si. Cuando tenes tantos argumentos no necesitas gritar, ni llamar chorro a alguien".