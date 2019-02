"Este gobierno sabe que la economía no le dará respiro"

- La imagen Mauricio Macri sigue en caída ¿tiene un piso firme en este escenario económico o no?

En la medida que el gobierno insista en el manejo del clima ideológio no tanto del económico es porque saben que la economía no les dará un respiro en este año electoral por eso se concentran de manera exclusiva para conservar el núcleo duro de votantes a rajatablas, que ya no es un tercio sino un cuarto, nada despreciable a pesar del rechazo de la gestión a nivel nacional, por octavo mes consecutivo la inflación sigue siendo el problema más importante tanto como el pesimismo económico ya que un 65 % de argentinos ven a economía peor que hace un año y en torno del 65 % los que dicen que quieren un cambio contra un 24 % que dice que va a votar por la continuidad del gobienro.

Lo que tenemos que evaluar es el contexto de dónde se producirá la intensión de voto, si no hay recuperación económica el gobierno tendrá que apelar a su contradictor ideológico presente en el terrero electoral, pero la pregunta es ¿que pasará si Cristina no se presenta? en ese escenario el gobierno no tiene plan B.

Consultado sobre la divisiones entre los votantes a la hora de encontrar sus candidatos. Gustavo Córdoba respondió:

Hay una brecha de cuartos, es decir, una sociedad partida en cuatro porciones de 25%. Hay un sentimiento de desgaste del kirchnerismo. Cristina mantiene la vigencia no solamente por el gobierno de Macri sino porque es la mayor dirigente con más visibilidad y volumen electoral propio. Ningún dirigente opositor le cuestiono sus votos, por lo tanto, sería la única figura elegida para castigar a Macri.

Existe casi un 60% de argentinos que estarían dispuestos votar a otras figuras que no fueran Mauricio o Cristina y nos dijeron que sí. Eso implica que es un problema de la oferta que le hace la política a la sociedad en su conjunto. Tenemos poco tiempo para que surjan nuevas figuras vamos a terminar discutiendo el pasado más el futuro.

- ¿Hay voto verguenza detectable?

Hay de todo. No podemos determinar cuál tiene primacia sobre otros, si una mayoría de argentinos que no se sienten cómodos con el gobierno actual o con el pasado: El problema es que la oferta política actual es insuficiente, hoy no nos dicen "voto vergonzante" sino que "da verguenza votar lo que tenemos".

- ¿Sabemos cuáles son las inquietudes y espectativas de los que votarán por primera vez?

Es un votante que no se vuelca por una camiseta, ni la identidad partidaria, se moviliza por causas. Hoy apoyan a unos como a otros y está todo bien. El nuevo votante se informa por los algoritmos de la redes sociales, no por diarios o los noticieros. La política tiene que entender que todo cambió que las nuevas tecnologías por las que van los jóvenes modificaron radicalmente el panorama y los únicos que se resisten a cambiar son los políticos y lo Estados.

- ¿Se pueden identifcar los vectores que impulsan la atención electoral por Roberto Lavagna?

De Lavagna persiste la buena imágen de gran economista sin el carisma de la politica. Es posible que eso sea algo positivo, las encuestas de febrero le dieron la mejor más imagen positiva que negativa, sin que implique que sea un candidato demoledor. Falta tiempo, estan en ese mismo camino Massa y Urtubey. pero mientras no se defina las chances de otros dependerán de Cristina.

- ¿Que le impide a Sergio Massa 2019 parecerse al arrollador Massa 2013?

Es un político de mucha experiencia y mucho rodaje en las campañas, sin embargo no mide bien en las encuestas. Posiblemente pase por escuchar a los asesores que son muy buenos, posiblemente un toque más de humildad en su plataforma personal y política podría ser la respuesta.

- ¿Hay condiciones para hacer un acuerdo nacional?

Coincido con, Juan Manuel Urtubey. La política argentina no puede venir con recetas prefabricadas, los desafíos del próximo gobierno no pueden ser afrontados por un gobierno debilitado por mas que gane en primera vuelta. Los políticos debe dejar de pensarse como los ganadores en primera vuelta. Tenemos un sistema de doble vuelta porque el sistema argentino es débil necesita acuerdos para salir adelante. La dirigencia no se piensa asi misma como dirigencia de segunda vuelta, no logran acuerdo todos creen que ganan en primera vuelta y después los límites de maniobras son muy acotados.

- ¿Cuánto pesa el dólar en un proceso electoral?

Lo hace de manera significativa, la quietud del dolar representa remansos pero no tranquilidades definitivas porque tenemos un cultura inflacionaria basada en la cultura del dólar pero como el gobierno no resuelve, por falta de credibilidad, el tema de las tasa y ni el dolar se asoma a un escenario más complejo para manter el dólar y no se si la economía está en condiciones de soportar otra corrida.

- ¿Puede haber un balotaje entre peronistas?

Es poco posible, pero no lo podemos descartar. Si el gobienro de Macri sigue en caída y la desilusión de su núcleo duro crece, puede que una eventual alternativa federal supere en términos porcentuales a Cambiemos más, si pensamos que Lousteau no participe y no le sume votos a Macri.