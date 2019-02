En una confusa declaración: D'Alessio dice que Stornelli "no tenía ni idea de todo esto"

Luego de la declaración de hoy, especialistas de la Prefectura Naval realizarán una pericia sobre el teléfono celular de Marcelo D'Alessio, quien decía ser abogado pero finalmente no lo es. Acusado de haber extorsionado a un presunto involucrado en la causa de los cuadernos, prestó declaración indagatoria en el juzgado federal de Dolores.

En su declaración, Marcelo D'Alessio dijo que vio a Stornelli dos veces en su vida y que "él no tiene la más puta idea de todo esto". D'Alessio está detenido en la cárcel de Ezeiza y aguarda la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre si termina procesado o sobreseído en la causa iniciada por denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest.

Además, D'Alessio negó haberle pedido dinero al empresario como una extorsión relacionada con la causa de los cuadernos. También inculpó a dos ex comisarios de la Policía Bonaerense que supuestamente le encomendaron esa tarea, tal como declaró la semana pasada ante un juez de instrucción porteño en el marco de la tramitación de un "habeas corpus" porque dijo que temía por su vida.

Estos ex policías son Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Ellos enviaron a sus abogados ante el juez Ramos Padilla, pero les dijeron que tenían que presentarse en persona.

"No soy un extorsionador. Me pasaron el perfil psicológico de la persona, tiras de migraciones, fue una cama", dijo D'Alessio en supuesta alusión a Etchebest, su denunciante y admitido como parte querellante en la causa. "Me dijeron que solamente yo podía hacer ese trabajo. El mismo día que llegué de México me dieron todo. No sé si fue una cama, no sé si para mí o para Stornelli", expresó D'Alessio.

"Stornelli no tiene la más puta idea de todo esto. Me dijeron que lo mencione solamente porque yo había estado con él en dos oportunidades", agregó D'Alessio ante el juez Ramos Padilla. "Nada más. Si abren mis teléfonos van a ver que hay un audio con una puteada de Stornelli por este tema. El no tenía nada que ver", aseguró D'Alessio.

"El viaje a Pinamar, él (Etchebest) quiso ir porque decía que estaba deprimido, porque se quería ir lejos, quería acompañarme, yo ya iba a ir a verlo a Stornelli. Cuando se dieron la mano, él salía de hacer pis del baño y de pedo Stornelli también entró al baño y se dieron la mano. Eso de que se dieron la mano y hubo un pacto es mentira. El dinero nunca iba a estar porque ellos mismos sabían de la trampa. El dinero nunca existió. Bogoliuk y De Gastaldi iban a ir ellos a buscar el supuesto dinero a Mar del Plata. Por eso en el sobre color manila que me dio me mandó papel picado", explicó sobre el polémico encuentro en Pinamar.

"No es lo mismo un chanta que viene extorsionando personas que uno que quiere determinar de dónde viene la plata, un trabajo que dieron, me dijeron para poner en emergencia a este hombre para determinar desde dónde viene la plata", expresó en su indagatoria.

"Si el Sr. Fiscal no se opone a que yo esté en mi casa, estoy dispuesto a dar todo, pero por favor devuélvame a mi casa. Estoy pidiendo seguridad. Quiero aportar datos; si no, van a tardar cuatro meses en sacar toda la información", dijo también D'Alessio, que pedía una y otra vez que lo liberen.