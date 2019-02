Trump vs medios opositores: ahora los declaró "enemigos del pueblo" ¿Qué publicaron?

Los medios de comunicación estadounidenses opositores del gobierno del republicano mediático Donald J. Trump le han declarado la guerra mientras el presidente grita por todos los medios posibles "Fake News!". Sin dudarlo ha declarado al diario neoyorquino "The New York Times", un "enemigo del pueblo" vía twitter y al Washington Post de ignorar las reglas básicas del periodismo como la de "chequear" la información. Ya ha mencionado en varias ocasiones que lo que hacen estos medios es una "Caza de brujas" llena de noticias falsas.

The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de febrero de 2019

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de febrero de 2019

el inminente final de las investigaciones de dos años en las que ha trabajado el fiscal especial Robert S. Mueller III. Tanto el Washington Post como el Huffington Post tienen en su tapa la expectativa de la preparación del Departamento de Justicia para recibir el informe final de Mueller, acusándolo de haber hecho tratos con los rusos para ganar las elecciones 2017. El tema de la semana fue sin dudas. Tanto eltienen en su tapa la expectativa de la preparación del Departamento de Justicia para recibir el informe final de Mueller, acusándolo de haber hecho tratos con los rusos para ganar las elecciones 2017.

El fiscal especial Mueller deberá entregar el informe de manera secreta al fiscal general William P. Barr la próxima semana quien hará un resumen al Congreso de la Nación.

Según el Washington Post: "Un asesor del presidente Trump dijo que existe una preocupación palpable entre el círculo íntimo del presidente de que el informe podría contener información sobre Trump y su equipo, que es políticamente perjudicial, pero no una conducta criminal."

Hasta ahora, el trabajo de Mueller ha dado lugar a cargos penales contra 34 personas. Seis asociados y asesores de Trump se han declarado culpables.

Entre los que se han declarado culpables están el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael R. Flynn; el ex subgerente de campaña Rick Gates; y el ex asesor de campaña George Papadopoulos, así como Manafort y Mike Cohen.

Tanto en el Washington como el Huffington Post aseguran que la investigación no terminará con este informe y que vendrá una "tormenta política" ante cualquier resultado porque ya se han desatado varios caos que se han demostrado ciertos como el pago de Michael Cohen a mujeres que se acostaron con Trump para silenciarlas durante la campaña.

Fox News o el New York Post (quien pidió ser sacado de la lista de "enemigos del pueblo") apuestan a la noticia del terrorista de Texas que formaba parte de la Guardia Costera y que tenía la posesión de un arma impresa en 3-D y una lista de líderes demócratas y grandes medios de comunicación como target para atacarlos. Desde USA Today lo tildaron de pertenecer a un grupo "neonazi" y mencionaron que fue arrestado por tenencia de armas y drogas. Por su parte, los medios no declarados como opositores como(quien pidió ser sacado de la lista de "enemigos del pueblo")apuestan a la noticia del terrorista de Texas que formaba parte de la Guardia Costera y que tenía la posesión de un arma impresa en 3-D y una lista de líderes demócratas y grandes medios de comunicación como target para atacarlos. Desde USA Today lo tildaron de pertenecer a un grupo "neonazi" y mencionaron que fue arrestado por tenencia de armas y drogas.