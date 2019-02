Brancatelli fue a Unicenter, le dijeron "vago" y lo mandaron a la "villa"

El periodista y excandidato kirchnerista, Diego Brancatelli, fue víctima de un escrache en el shopping Unicenter, este miércoles (21/2) cuando una mujer y un hombre lo insultaron al momento de disponía al establecimiento donde los trabajadores reclamaban el cese de los despidos.

Según el relato del propio Brancatelli, "una señora 'bien' empezó a los gritos a increparlos porque, según ella, 'no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba'".

Ante esto, el periodista grabó la situación con su teléfono celular y lo difundió a través de sus redes sociales.

"Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg. Mientras estos trabajadores pedían por favor que cesen con los despidos, una señora 'bien' empezó a los gritos a increparlos porque según ella 'no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba' TEXTUAL", empezó su relato Brancatelli en Twitter.

Ya en la puerta se sumó ooótro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: "vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. vayanse a comprar a la villa. vagos de mierda. chorros"



A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde) pic.twitter.com/ZFlJCIpH4W — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019

"Cuando intercedo y le digo 'señora, por favor, están defendiendo sus puestos laborales' me reconoce y empezó a insultar. Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos. Obviamente que le contesté. Y se enojó más. La siguió hasta la puerta del estacionamiento. La seguridad? Nada", continuó.

"Ya en la puerta se sumó otro señor mayor. Otro señor 'bien' que me decía: 'vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda, váyanse a comprar a la villa vagos de mierda. chorros'. A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde)", agregó.

"A mi no me van a callar. Menos cuando hay compañeros luchando por llevar un plato de comida a su casa. Esta sociedad está enferma. Existe gente de mierda como ésta, a la que le molesta la protesta porque interrumpen su paseo o quien cree que no podemos compartir un shopping con ellos por negros(?)", concluyó.

Tras la difusión del video de Brancatelli, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes a favor y encontra del periodista:

Esto de brancatelli me supera, todo muy nacional y popular pero no se le cae un Alto Avellaneda todos Unicenter. — Agustin Azcueta (@agusmanuel) 21 de febrero de 2019

O sea... siguiendo el hilo de pensamiento, este tipo de #unicenter no puede bailar cumbia en una joda ni comer locro o guiso porque son "populares"? — Ena (@ericaa2714) 21 de febrero de 2019

Hablan de brutal ataque a #Brancatelli en #unicenter en todo mienten? Ya es una costumbre, hay que hacerse cargo de lo que uno habla, — Mariano Reginato (@marianoreginato) 21 de febrero de 2019

@UnicenterArg jaja y vis que hacias en unicenter, no te ibas a vivir a venezuela ? — Daniel Figueroa (@Daniel06464160) 21 de febrero de 2019

¿Cuántos libros de $25 tenes que vender para poder ir de compras a Unicenter? pic.twitter.com/dnaQcxvnRP — Federico DM (@feddericodm) 21 de febrero de 2019

Para mí q Brancatelli fue a Unicenter xq no tiene aire acondicionado. Ojo, para mí. — Ana eFe (@_UnaVozEnOff) 21 de febrero de 2019

Atendeme #BrancatelliPelotudo : no es que no podés ir a comprar a Unicenter. UC no pega con tu discurso demagogo-populista (locales de la oligarquía imperialista). Por eso el señor te dice que vayas a comprar a la Salada que es el ícono del Desarrollo Comercial Kirchnerista — Nataliux JN Lo de Diego Brancatelli me importa nada de nada, ya iba a pasar (y va a seguir pasando).

Me da pena su hijo, que bastante tiene con el padre que le tocó como para vivir una situación así. — Rafael De Notta (@rdenotta) 21 de febrero de 2019 ⚪ (@natalio72) 21 de febrero de 2019