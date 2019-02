Según analistas: peligra la imagen del Presidente de Paraguay

Tema muy comentado en Paraguay: Ulises Quintana fue acusado a fines del año pasado de estar vinculado con el empresario, Reinaldo Javier Cabaña (“Chucho”), quien estuvo involucrado en varios casos de actividad ilícita. El diputado insistió en desconocer los negocios del empresario, sin embargo en septiembre se lo relaciono directamente con un narcotraficante, Tomás Rojas Cañete, ya que en su momento, fue su abogado.

En su momento, el político se había presentado como el abogado del narco Tomás Rojas Cañete, quien estaba preso desde 2011 por un caso de cocaína. El narcotraficante era considerado el rey de las drogas en Paraguay y cayó tras un operativo de investigación y vigilancia a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas.

Antes de fin de año, algunos miembros de la representación legal del diputado aseguraron que el legislador acusado se iba a presentar para las internas partidarias de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) con miras a las elecciones municipales de Ciudad del Este.

Pero, la continuidad de la promoción de Ulises Quintana como candidato a intendente de Ciudad del Este, está perjudicando al presidente Mario Abdo Benítez. Los analistas insisten en que el mandatario tiene que tomar una postura frente a la candidatura del acusado.

A pesar de que el diputado aún no tenga condena sobre su caso, las conversaciones difundidas entre él y Cabaña, datan desde abril de 2018, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. Lo que habilita la sospecha de que la campaña fue financiada con dinero ilegal.

“Es preocupante que el entorno del mandatario y de su movimiento Colorado Añetete siga hablando de Quintana como posible candidato”, manifestó el abogado constitucionalista, Jorge Seall.

Finalmente, el 20/02, en una acto oficial realizado en Villa Elisa, el presidente se pronunció en cuanto a Quintana: “Vamos a respetar la investigación, el trabajo de la Justicia y mientras esté investigado no podrá llevar la delantera de nuestro movimiento”. Luego aclaró que el mismo es un gran compañero y una vez que la Justicia decida va a ser recibido con los brazos abiertos.

Bacchetta, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no dudo en mostrar su apoyo vía Twitter al diputado, para luego hacer una crítica sobre la forma de actuar del Ministerio Público. Una actitud no muy acertada para un miembro de la Justicia. Es por eso que los comentarios no fueron exactamente bien recibido por la opinión pública, lo que lo llevó a pedir disculpas por el mismo medio.

Por su parte, la directora de la organización Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, cree que el problema de fondo es la falta de justicia y de control de dinero en la política. Además cuestionó la imposibilidad de decisión de la Justicia paraguaya, ya que el diputado puede continuar en funciones porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

La gran incógnita y acusación por parte de muchos es si Quintana puso el dinero del narcotráfico en su campaña de elección a diputados, lo que nunca se va a saber con certeza ya que la Justicia no puede tener acceso a los gastos y lo que se observa en el partido político no refleja exactamente como fueron las cosas realmente.