Tonelli: “Una corrida del dólar será la sentencia final para Cambiemos”

Luis Tonelli, es politólogo graduado en la Universidad del Salvador y en la Universidad de Oxford. También fue funcionario en el Gobierno de Raúl Alfonsín y en la Alianza, pero tras el gobierno de De la Rúa decidió dejar los cargos públicos y dedicarse a la docencia y dictar conferencias en universidades nacionales y extranjeras.

Urgente24 le propuso a Tonelli un divertido juego electoral para analizar el panorama político hacia las elecciones presidenciales. Desde esa dinámica lúdica, el analista político se puso en la piel de un consultor y gran elector del Frente para la Victoria, el panperonismo y Cambiemos. El resultado fue un esclarecedor panorama con algunas definiciones interesantes sobre las perspectivas para las tres fuerzas políticas que competirán en octubre.

Para empezar, Tonelli puso el contexto: “Seguimos bajo el Influjo maligno de la grieta. Esto en algún momento le convino al gobierno. Pero ahora estamos entrando en una fase complicada. Las legislativas 2017 el gobierno usó la grieta para enmarcar un claro dominio electoral, pero ahora si uno mira las encuestas el Gobierno no está holgado ni mucho menos. Esta dinámica que sigue manteniendo se ahondó pero ahora aparece que cualquiera de los dos polos puede producir un presiente”.

- Urgente24: Unitarios y federales, peronistas vs gorilas, River vs Boca…Argentina simpatiza con las grietas, pero esto es inexorable en el 2019 de la recesión?

- Tonelli: No debería ser inexorable porque mucha gente está en el centro, pero este centro tendría que captar independientes, casi tendría que capturar la idea de cambio que todavía tiene Cambiemos, aunque sea estéticamente. El centro está plagado de políticos que no lo ocultan, hacen gala de su peronismo y fueron protagonistas del kirchnerismo. Ahí tenés un problema que el peronismo no pudo resolver como no pudo en el ’85: sacarse de encima al kirchnerismo y trascenderlo. Todo queda paralizado y no toma vigor.

- Urgente24: Si fueses consultor de la UCR; le aconsejarías ir con candidato propio a una PASO contra Macri?

- Tonelli: Tiempo atrás te hubiera dicho que no, pero ahora creo que hay la necesidad en Cambiemos de escuchar otras voces. Una PASO puede hacer que el mismo macrismo se ponga las pilas ante un desafío. Lo peor que puede hacer Cambiemos es hacer la plancha. Lo que demostró La Pampra, es que estas elecciones no se van a ganar con el perro Balcarce sentando en el sillón de Rivadavia y la gente poniéndole likes…la gente se lo quiere comer en milanesa a Balcarce. Por eso creo que la sinergia de dirigentes en una estructura como la PASO puede funcionar.

- Urgente24: Y si fueses consultor de Cristina Kirchner, le aconsejarías presentarse como candidata a presidenta?

- Tonelli:Acá se dio una relación jerárquica y casi mesiánica de CFK y un peronismo que es una ameba amorfa que no puede vertebrar el poder en términos institucionales. No creo que nadie le pueda decir a Critina “bajate”, y en esa decisión estamos entrando en el terreno de lo psicológico. Si no se presenta queda prácticamente jubilada. Y jubilación en la argentina política significa no tener cobertura judicial.

- Urgente24: Si fueses el gran elector en el panperonismo, a quien elegirías?

- Tonelli: Ahí es básicamente un tema de coordinación, si alguien puede pasar los 20-25 puntos de intención de voto cambia la dinámica. Acá tenés 2 núcleos duros electorales que hacen que ese centro se disperse hacia ellos y en el medio las encuestas miden a todos y les dan 10-12 y parecen esos cucos de barrio que le ladran a la última camioneta que pasa. Eso tiene que ordenarse a sí mismo, a diferencia de Cambiemos y la Alianza que se fueron articulando en pasos institucionales, aquí todo se deja al último momento tinellesco, con el rating del minuto a minuto. Hay un problema de cartel tipo Maipo de la Avenida Corrientes.

- Urgente24: Y si fueses gran elector en cambiemos habrías elegido a Macri para repetir como candidato?

- Tonelli: El problema es que el Presidente tiene esa prerrogativa, y Cambiemos tampoco es una fuerza articulada. Macri comandó esto como CEO que es y el resto son empleados, salvo que él diga que se va y se lleva a Balcarce a jugar con Antonita.

- Urgente24: Hay una puja Corrupción vs Derrumbe económico, ¿cuál expresa mejor las preferencias del electorado argentino?

- Tonelli: El miedo es un gran ordenador. Muchas veces en Argentina el miedo a la anarquía a llevado a situaciones de orden fatales. El tema de la corrupción es cíclico, cuando las cosas están mal es que se robaron todo. Sólo en situaciones de crisis nos volvemos republicanos. Pero lo que inspira verdadero terror en el electorado es el dólar. Eso el gobierno lo tiene que cuidar, cualquier posibilidad de corrida ante de las elecciones es sentencia final para Cambiemos.