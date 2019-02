Piden que se investigue a Tevez por el negociado de los parques eólicos

El jugador de Boca Carlos Tevez quedó involucrado en una denuncia por un negocio millonario con parques eólicos ligado al Grupo Macri. Según documentación que publicó Perfil, el ídolo xeneize es el dueño del 10% de las acciones de Sideli, firma que participó de la polémica compra y venta de seis parques eólicos nacionales.



Esa transacción, sin licitación pública, le dejó a la empresa una ganancia de 48 millones de dólares por un mero "pasa manos", según la denuncia. La firma en la que figura Tévez fue creada por Sideco, una de las empresas del Grupo Macri.



El negociado está investigado en la Justicia por supuestas negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública. La documentación, que incluye balances comerciales y actas de directorio, fue presentada por las sociedades de los Macri y sus socios ante la Inspección General de Justicia (IGJ) con un año y medio de demora y tras la intimación judicial y oficial, informó Perfil.



Además de Sideli SA, el resto de las acciones estaban a nombre de la principal compañía de la familia presidencial, Sideco (15%), de Helios Partners (un fondo de inversión manejado por viejos socios de Macri, con 9%) y la sociedad Usir Argentina SA (66%).



Usir Argentina es controlada por Usir International, una sociedad extranjera que no está inscripta en el país y que figura como prestamista de Gianfranco Macri. El hermano del Presidente recibió US$ 5 millones de esta sociedad. De Giorgi ordenó levantar el secreto fiscal de Gianfranco Macri.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y se originó por una denuncia del diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade. El propio legislador afirmó además que este jueves (21/02) añadirá nueva información a la causa para establecer la posible conexión entre la participación de Tevez en el negocio y el presidente Mauricio Macri.



En declaraciones a C5N, explicó que, cuando se conoció el negociado de la familia Macri, se hicieron "algunas averiguaciones y yo creo que está bastante cerrado el tema prueba respecto de que fue una maniobra que armó la familia Macri para quedarse con parques eólicos de manera ilegal".



Pero también explicó que "hace dos o tres días nos encontramos con que uno de los accionistas de una de las sociedades es Carlos Tevez".



"La sociedad que integra Tevez, que es accionista con un 10%, se quedó con un parque eólico y lo vendió", aseguró Tahilade, quien dijo que hay que investigar "cuánta plata puso Tevez y quién lo invitó al negocio".



En ese sentido, explicó: "El amigo de Tevez es Macri, no hay otro. No veo que ninguno de los otros accionistas sea amigo de Tevez" y por eso pidió que se lo impute "como cómplice de esta maniobra por lo menos. O que se lo cite para que explique quién lo invitó en la maniobra".

"La presencia de Tevez ratifica que está el propio presidente de la Nación detrás de este negocio, no lo veo a Gianfranco o a Franco invitandolo a Tevez a poner millones en un negocio, sino a Mauricio", dijo Tailhade este jueves a Radio 10.



“Tevez tiene que declarar quién lo invitó a participar del negocio. Como declaró en una entrevista, es Mauricio quién lo aconsejaba en donde invertir dinero", añadió.



Tailhade se refirió así a una nota que dio el astro del fútbol en agosto de 2017 en Animales Sueltos, cuando el futbolista dijo: "Mauricio a mi siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mi. Él siempre me ayudó con el tema de la plata, de invertir, 'no inviertas con los amigos', siempre me daba esos consejos. Me decía 'si viene alguien y te ofrece el cielo vos no lo tomes, vos guardá la plata que vos seguís facturando' y siempre fue como alguien que me ayudó a entender esa parte".