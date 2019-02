"Si la inflación no baja en abril o mayo, la recesión va a ser durísima"

El economista Rodolfo Santángelo advirtió que si la inflación no baja del 3% mensual a partir de abril o mayo, "la recesión va a ser durísima".

"Más que el dólar, mi mayor preocupación es la tasa de inflación. Es donde el modelo económico viene demorado. Está muy cerca del 3% mensual, no sale de ahí. Es demasiado alto", aseguró.

"Tendríamos que ir a algo más cerca del 2%. Creo que en abril o mayo vamos a tener una inflación de ese nivel, tal vez con un índice que empiece con 1. Pero si no se logra, la recesión va a ser durísima, peor que ahora", alertó Santángelo, en declaraciones a radio La Red.



Con relación al dólar, el economista evaluó: "Debería dejar de subir por la nueva suba de tasas (de Leliq). Está flotando y cuando sube, algunos se preocupan más que cuando baja".



"Lo que pasa es que el modelo funciona dentro de lo previsto, es automático. Sobre todo en materia cambiaria. Mientras el dólar esté cerca del piso de la banda de flotación, no es un problema", añadió.

En este sentido explicó que "con esta nueva suba de tasas, el dólar debería bajar". Y planteó que si "alguien llamara al FMI para informarle sobre esta suba, va a decir que el dólar a $40 no es preocupante pero que le avisen si sube a $50".



"El modelo está funcionando dentro de lo previsto, sobre todo en materia cambiaria. Mientras la divisa esté ahí cerquita del piso de la banda no es un problema, pero obviamente faltan algunas cosas más. Hoy la mayor preocupación está con al tasa de inflación que con el dólar, aunque están ligadas las dos cosas, no son independientes", apuntó.



En este contexto señaló que "donde el modelo viene demorado es en lograr que la tasa de inflación baje. El dólar está flotando, es el régimen que tenemos y obviamente cuando sube algunos se preocupan más que cuando baja".



Santángelo consideró que el plan que el Gobierno acordó con el FMI "es de emergencia, muy tosco, y con el objetivo de llegar al 10 de diciembre de 2019. Se aplicó para frenar la catástrofe que teníamos a mediados del año pasado".



"Ahora, el plan de crecimiento, de desarrollo, tiene que venir desde el 10 de diciembre de 2019", concluyó.



En tanto, el economista Juan Carlos De Pablo consideró que en un contexto inflacionario como el que tenemos, nadie puede pensar que el dólar se va a quedar quieto.



"Hay que mirar toda la política económica en su conjunto en lugar de mirar sólo el dólar o la tasa de interés. Nadie peude pensar que en un contexto inflacionario como el que tenemos, el dólar se va a quedar quieto. Y si hay que subir la tasa para que el dólar se quede, se sabe que eso es transitorio. Esas son las vicisitudes que estamos viendo", aseguró.



En ese contexto, el economista indicó que "la fórmula que armó Macri sobre la base de varios ministros conspira contra una pregunta elemental que es '¿quién está a cargo?'. Lo que estamos viendo son iniciativas elementales, fragmentadas. Es muy difícil pensar en algo unificado y es muy difícil hacer política económica cuando tenés pedacitos por separados".



Según De Pablo, hay que entender que "el acuerdo con el FMI no es una política económica, es un programa del organismo que le adelantó fondos a la Argentina, que en otras circunstancias no lo hubiese hecho y con restricciones de políticas económicas que no son tan fuerte".



"Tenemos un flor de problema y quien tiene la responsabilidad ejecutiva tiene que tomar parte del problema y juntar los pedacitos", concluyó.