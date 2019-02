Natacha Jaitt 'escrachó' a Giusto: "Acá lo tienen al violador"

Este jueves (21/02) Maximiliano Giusto y Pablo Yotich fueron a declarar ante la Justicia por la denuncia de violación que presentó Natacha Jaitt en su contra. En Tribunales, la mediática logró filmar con su celular a Giusto y compartió los videos en su cuenta de Twitter "para que se lo vea".

2.30hs ESPERANDO que termine Maximilano GIUSTO, mientras PABLO YOTICH sigue en indagatoria, acá en TRIBUNALES, NI LO RECONOCÍ! salió x otra puerta , me perseguían a mi 4 policías y LO AGARRÉ GRCIAS DI/OS . ACA LO TIENEN AL OTRO VIOLADOR!!! HJDPTAAA HAGAN RT! Q SE LO VEA pic.twitter.com/XugdI7v1N9 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de febrero de 2019

PEDAZOS DE MIERDA HUMANA, QUE CARAJO ESPERA EL JUEZ ADEMAS DE SACARLES GUITA PARA EL TRIBUNAL,QUE NO LOS ENCIERRA??? NO HUIRIAN COMO RATAAAAAS SI HUBOERA SIDO CONSENTIDO MANGA DE INOPERERANTES JUDICIALES!!! NO VEN LA JETA? LPMADRE ESTOY HARTA DE TENER MAS TESTICULOS QUE OVARIOS! pic.twitter.com/04TrgFbpwM — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de febrero de 2019

Jaitt y su abogado, Alejandro Cipolla, decidieron estar presentes hoy en la indagatoria que tuvo lugar en Tribunales.



Antes de ingresar a la audiencia, Natacha dialogó con Crónica HD para explicar cómo se preparó para ver a sus abusadores por primera vez luego del episodio de abuso sexual. "Tengo náuseas internas pero estoy aca para pedir la cárcel inmediata", lanzó.



"Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en la indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme luego de ese episodio. Por más que se me vean sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, que se me vienen imágenes de esa situación traumática", contó.



Pese a los recaudos que tomó, Natacha abandonó el Palacio de Tribunales totalmente alterada. "Estoy temblando despues de dos horas y media de indagatoria", reveló.

Además, reiteró el pedido de prisión a los hombres que denunció por violación y lanzó: "Si quedan en libertad, los mato yo. Justicia por mano propia".