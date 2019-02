Por otro papelón: la Conmebol rechazó el pedido de suspender la Libertadores

El fútbol mundial y sudamericano siempre da que hablar no sólo por lo que realizan los jugadores dentro de una cancha sino por los escándalos dirigenciales que parecen no haber cambiado nada tras el estallido del escándalo de corrupción conocido FIFAgate en 2015. La mala nota la dio la Conmebol debido a que al menos 21 equipos presentaron tarde la lista de jugadores para los actuales torneos continentales. Barcelona de Ecuador, sancionado por la mala inclusión de un jugador, pidió que no se dispute el máximo torneo continental de clubes.

Por eso, el máximo organismo rector del fútbol sudamericano reconoció que el Tribunal Disciplinario del organismo estudia las inscripciones fuera de plazo de las listas de jugadores de al menos 21 clubes en las copas Libertadores y Sudamericana 2019, una infracción al reglamento que podría costarles la descalificación.

“La presentación en tiempo y forma de las listas de jugadores es exclusiva responsabilidad de los clubes y asociaciones miembro, y en ningún caso atribuible a la Conmebol”, advirtió la entidad en un comunicado.

Según la Conmebol, “los reglamentos fueron entregados y aceptados por los clubes participantes en la carta de conformidad y compromiso” firmada en diciembre del pasado año.

“Por consiguiente, mientras el Tribunal Disciplinario no tome una decisión al respecto, la competición continúa con normalidad”, remarcó el órgano rector del fútbol sudamericano.

Veintiún clubes participantes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana presentan errores en los pasos de envío de listas de jugadores.

Ante esta irregularidad, los equipos no sufrirán quita de puntos para preservar las competencias, pero si una multa económica, en caso de que se considere.

Solo se conocieron los clubes de Chile que están involucrados: Universidad de Chile, Deportes Antofagasta, Palestino, Unión La Calera, Unión Española y Colo Colo. No obstante, en un comunicado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se informó que más de 20 clubes pasaron por esta misma problemática.

Vale recordar, que a Barcelona SC le dieron el partido perdido por 3-0 contra Defensor Sporting por la mala inclusión de Sebastián Pérez.

En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol desestimó el pedido de Barcelona (E) para suspender el desarrollo de la Copa Libertadores hasta aclarar los criterios del proceso de inscripción de las plantillas de los clubes participantes.

De ahí, el máximo organismo rector del fútbol sudamericano anunció que el torneo continuará disputándose con “normalidad” y advirtió que la presentación “en tiempo y forma” de las listas de jugadores es “exclusiva responsabilidad” de los equipos participantes, por lo que los reclamos de equipo de Guayaquil no pueden atribuirse a la entidad, según publicó este mismo jueves el portal TyC Sports.

Por otra parte, el presidente del club ecuatoriano, José Cevallos, avisó que no se quedará con los brazos cruzados y acudirá al TAS y a la FIFA para esclarecer la situación. “No fue negligencia nuestra porque el transfer llegó con tiempo suficiente. Es gravísimo lo que está pasando. El jugador solo jugó el 30 por ciento de la llave, no es que hizo los tres goles. No quisimos sacar ventaja deportiva. Ganamos los puntos en la cancha y fuimos eliminados en la mesa, mientras que a otros los multan”, según explicó Cevallos en declaraciones que concedió a la señal de cable TyC Sports.

El castigo incidió en el desarrollo del partido de vuelta de la segunda fase del torneo y la eliminación del conjunto ecuatoriano.

En su alegato el Barcelona asegura que detectó “errores en los pasos de envío de listas de jugadores” en 21 clubes involucrados en la copas Libertadores y Sudamericana, y que remitió los mencionados errores al Tribunal Disciplinario para su “estudio y consideración”.

Respecto al caso concreto de Sebastián Pérez, la Conmebol recalca que su caso es “sustancialmente distinto”, ya que su inscripción incumplió la normativa de la FIFA por estar “reglamentariamente inscrito en la Federación Mexicana de Fútbol”, aunque añadió que el Barcelona lo incluyó en su lista de buena fe.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, aseguró también que investigará “a fondo” la desclasificación del Barcelona de la Copa Libertadores, con objeto de impedir que un caso similar se repita y para que “la Federación en sus procesos se vuelva más eficiente y responsable”.