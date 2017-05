Cambiemos pende de un hilo: El dilema de Macri

La flamante salida de Susana Malcorra de la Cancillería presenta todo un dilema para los radicales y, por añadidura, para Mauricio Macri.



Es que esta renuncia implica la pérdida de un ministerio para la UCR -lo cual supone muchos empleados radicales desempleados- y se suma a que el cargo de ministro de Defensa, que ocupa otro radical, Julio Martínez, quedará vacante porque éste irá como candidato a senador nacional por La Rioja. Para colmo de males, José Cano -también de la UCR- se encuentra en graves problemas judiciales: la semana pasada, una fiscal federal lo imputó por un presunto negociado con Corea del Sur y que involucraría, como parte, el pago de coimas.

Así las cosas, los aliados del PRO en Cambiemos -que ya han venido desde hace tiempo expresando su malestar por el escaso protagonismo que les dio el Presidente dentro de la alianza- se encuentran en estado de alerta.



Cabe recordar que Ernesto Sanz les había conseguido el Banco Nación cuando echaron a Carlos Melconian. Pero ahora tendrá que conseguir otros ministerios en compensación, de modo que permanezca el equilibrio en Cambiemos.



Esto implica un problema para Macri porque se viene el cierre de listas para las elecciones legislativas. Y si Macri no le da ministerios a los radicales, deberá darle más candidaturas (lo cual, claramente, el PRO no quiere).

Una versión señala que Horacio 'Pechi' Quiroga, intendente de Neuquén, es el candidato que piden los radicales para reemplazar a Martínez en Defensa. Sin embargo, él aclaró que por ahora no tuvo ningún contacto con el Gobierno Nacional para ocupar dicho cargo.



“Yo me desayuné hoy a través del diario, no tengo absolutamente ninguna propuesta", dijo días atrás el intendente de Neuquén sobre el tema.



Ante la salida de Martínez, el Gobierno debe mantener el equilibrio en la coalición y su reemplazante debería ser un representante de la UCR. Es eso, o más lugares en las listas de candidatos...



Es conocido el descontento que existe por parte de algunos referentes dentro del partido centenario que consideran que el PRO no les dio el suficiente protagonismo que merecían, e inclusos algunos realizaron criticas hacia la gestión de Mauricio Macri.



En las próximas elecciones legislativas, la UCR renueva 24 de sus 39 diputados nacionales, y en el Senado renueva 3 de los 9 escaños que posee. La intención de los radicales es fortalecer la representación en el Congreso aunque saben que deberán acordar -principalmente- con sus socios del PRO y piensan que unas PASO puede resultar poco beneficioso para la alianza gobernante que necesita ganar la elección para impulsar sus proyectos y evitar depender del voto opositor.

Tampoco es un dato menor que Elisa Carrió, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, no habría sido consultada por el Gobierno para la designación de Jorge Faurie -ex menemista- como reemplazante de Malcorra, lo cual también podría traer problemas con otra socia estratégica de Cambiemos.



Así las cosas, el equilibrio en Cambiemos pende de un hilo. Dependerá de Macri sostenerlo.