Moria Casán: "Yo fui prostituta y me encantaba" (Video)

Tras las declaraciones de Sofía Gala sobre la prostitución, que generaron gran polémica, su madre, Moria Casán, salió a defenderla. Y en ese marco realizó una fuerte confesión: "he sido prostituta, re contra gato. Me ofrecían dinero y yo aceptaba y me encantaba".

En una entrevista con Intrusos, Moria comenzó contando que su hija "vino a promocionar su película, pero a ella casi le tenés que rogar para que haga publicidad, le gustaría no hacer nada, porque tiene cierta reticencia por la cámara y yo le digo 'amor tenés que vender tus cosas', porque no es que te estás exponiendo vos, sino que estás exponiendo tus trabajos".

"Me esperaba esa repercusión porque hay mucha ignorancia, eligió hablar de las mozas como podría haber hablado de cualquier cosa", sostuvo Moria, y luego agregó que Sofía es muy honesta y que sin problemas, suele decir lo que piensa.

"Ella contó una elección propia y se le dio mucha importancia porque querían que ella fuera a pedir disculpas y ella no lo iba a hacer", aclaró.

"Ella no hace apología de prostitución, y en su película Analis, se toma a la prostitución como hago natural, son como elecciones, es lo que elige mucha gente", explicó la diva, y rápidamente desde el programa le consultaron si alguna vez ella ejerció la prostitución.

"Yo creo que todas las mujeres son putas, y he sido prostituta, re contra gato. Me ofrecían dinero y yo aceptaba y me encantaba", declaró.

"No quiero remover cosas, pero yo sufrí un abuso de chica de un familiar muy cercano, y si bien eso lo desdramaticé, algo habrá quedado y un día estudiando geografía, salí a la calle y dije 'tengo que levantarme un tipo y me tiene que pagar' y fui. Lo que hice no importa, pero estuve con un hombre y me pagó", contó la diva.

En relación a esto, aseguró que le gustó tanto esa primera vez, que después empezó a tener como una especie de doble vida, donde en su casa era una persona y afuera otra.

"No sé si ejercí la prostitución, porque tampoco me puse en una esquina con una carterita, pero elegí dar mi cuerpo por una razón que todavía no la sé. Después obviamente elegí otra cosa, aunque el teatro de revista es como la prostitución, el actor pone el alma, el corazón", finalizó Casán.