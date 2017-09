Macri volvió al 'escrache' público pero... ¿y la denuncia?

El presidente Mauricio Macri volvió a referirse a la detención del secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, y habló de los "comportamientos mafiosos". En ese contexto, volvió a apuntar contra dos empresarios marítimos, con nombre y apellido.

"Eso pasa en un sector del empresariado, en los comportamientos que tenemos en todo el sistema del comercio exterior", dijo al hablar del caso de Medina. Y en ese sentido, se refirió a "lo que pasa con los prácticos" y apuntó nuevamente contra el titular de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC), Miguel Ángel Doñate, y sumó su crítica contra el titular de la Asociación Civil de Prácticos, Roberto Leguizamón.

Si esto termina afectando nuestra vida, terminamos sintiendo que pagamos todo mucho más caro que en cualquier parte del mundo", se quejó.

Un dato llamativo es que mientras Macri se queja de los practicantes, no abre el cupo de prácticos, que hoy son 400 y se renuevan como los escribanos, a medida que los activos se jubilan, lo que genera varios inconvenientes en determinadas zonas.

Asimismo, resultaría más efectivo (y más atinado) que el Presidente se presente ante la Justicia con las pruebas que pueda tener sobre estas mafias, tal como él las llama, y no sólo se quede en el escrache público de empresarios. Ayer, Macri también había hablado de "mafias en el periodismo" y Urgente24 planteó que el Presidente no puede arrojar la piedra y esconder la mano. Su calidad de funcionario público y, más que nada, su investidura lo interpelan para que denuncie como corresponde cualquier presunto delito del que tenga conocimiento.

Ya el 31 de agosto pasado, Macri había 'escrachado' al titular de Calprac. "Señor Doñate, lo que hacen los prácticos en los puertos lo pagamos todos los argentinos con menos empleo. Perjudican a muchas personas. Por eso digo basta de mentiras, basta de mentirle a los jueces sin tener ninguna consecuencia, no puede ser que uno pueda mentirle al juez y eso no tenga consecuencias. Hay que prestigiar el sistema judicial, hay que generar respeto, se lo tienen que generar ellos mismos también", fustigó en ese momento el Presidente.

La réplica de Doñate entonces no se hizo esperar: a través de una solicitada en el diario La Nación, el empresario denunció amenazas desde la Subsecretaría de Puertos y destaca la imposibilidad de dialogar con las autoridades a cargo del área. "Me enfrenté a toda forma de corrupción e injusticia… iniciando acciones en la Justicia contra el Señor Omar Suárez cuando el aún gozaba de la protección de la gestión anterior", aseguró.

"De modo irrisorio hoy todos parecen adjudicarse ese hecho [la captura de Suárez], que a mí me llevó a tener que cambiar la bandera de toda la flota", se quejó Doñate, y le pidió a Macri que "no vuelva a utilizar la investidura presidencial para hacer imputaciones a ningún ciudadano en particular".

Pues Macri hizo caso omiso a este pedido y hoy volvió a mencionarlo, sumando también a Leguizamón.

Justamente, el pasado lunes, en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Prácticos y Pilotos de la República Argentina, Leguizamón había replicado las críticas de Macri al sector. "Está muy mal informado, pésimamente asesorado, incluso sabemos quién le habrá llevado el mal chisme. Yo, con ese criterio, podría decirle que los ingenieros ganan demasiada plata, pero la estadística indica que se caen más edificios que barcos que se chocan contra nuestros puertos, pero no quiero entrar en esa discusión", lanzó.

Y destacó la responsabilidad que conlleva ser práctico: "Por ejemplo, sobre 30 decisiones que tomamos, tenemos que acertar en las 30. No podemos acertar en 28 y en la última dar media marcha atrás y llevarnos el muelle por delante".

Cabe destacar que ayer, al celebrarse el Día Marítimo Mundial, se realizó un acto oficial que consistió en una sobria ceremonia en el Convento de Santo Domingo, para evocar al creador de la Marina Mercante Argentina General Manuel Belgrano, y luego se celebró una misa. De esa actividad participó Leguizamón, quien parece tener un perfil bajo.

En medio de este escrache, el sector marítimo/portuario se encuentra en alerta. Tal como informó ayer Urgente24, temen que Mauricio Macri ceda ante la exigencia de la Unión Europea de suprimir la exclusividad que existe en el intercambio comercial entre la Argentina y Brasil.

La llegada de Macri al poder había llevado un soplo de esperanza tanto a los sectores gremiales como empresarios relacionados con el transporte por agua. La anhelada reactivación de las exportaciones y una plena inserción en el mundo, generaron un clima de optimismo al que la realidad parece contrariar.

Esta lucha contra los servicios de los remolcadores que ingresan los buques a los puertos y al servicio de practicaje (profesionales que asesoran a los capitanes en las maniobras previas al amarre), con los consiguientes reclamos presidenciales en actos públicos para que se bajen los costos operativos, se suma a otros focos de conflicto, como ser que el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó vetó recientemente el dictamen para el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de Marina Mercante e Industria Naval, que vienen siendo demorados hace tiempo, argumentando defectos formales.