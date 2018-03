Peña confirmó que Caputo dará explicaciones en el Congreso

“Respecto a su pedido de que el ministro Caputo pueda concurrir aquí al Congreso, a una comisión, para hablar tanto de las cuestiones de la deuda y su aplicación, como de las denuncias que se han hecho sobre su persona, podemos confirmar que puede venir, a combinar el horario y día con las autoridades. La semana próxima puede estar acá para contestar con todas las inquietudes que usted plantea”, aseguró este miércoles (14/03) el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De esta manera, el jefe de Gabinete aceptó el pedido del salteño Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, el espacio que aglutina al peronismo “dialoguista” y responde a los intereses de los gobernadores del PJ.



Al momento de su intervención en la sesión informativa de hoy Kosiner consideró que es “impostergable” la presencia de Caputo en el Parlamento. Aunque admitió que es “muy difícil” interpelar a un ministro en el recinto de la cámara, el diputado resaltó, según informa Semanario Parlamentario, el “derecho que tiene el Congreso, como representantes de la voluntad popular, de conocer la información que los ministros tienen que dar”.



En ese sentido, enfatizó que “la circunstancia actual, sobre la transcendencia pública que ha tomado el debate de la deuda pública y los eventuales conflicto de intereses, hace que sea impostergable su presencia”.



El presidente del bloque Justicialista, bancada que presentó un proyecto de resolución para que Caputo asista a la bicameral encargada del seguimiento de la deuda pública, recordó que en el artículo 3 de la Ley 27.249 -de pago a los holdouts- se estableció la “obligación del ministro de informar trimestralmente a la bicameral”.



El legislador señaló que en la página de la cartera que conduce Caputo hay “cierto atraso” sobre la carga de información de la deuda, y que la última es del 30 de junio de 2017. Además, remarcó que a esa fecha, la deuda ascendía a “49 mil millones de dólares” y que estiman que “al día de hoy ya sea cercana a 40 mil millones más”.



“Todas estas cuestiones superan a la confianza que el Gobierno le pueda tener al ministro”, subrayó.

Previamente, Marcos Peña había realizado una férrea defensa del ministro de Finanzas. “Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Ratificamos su integridad, honestidad y trasparencia en la función”, expresó.



Peña enfatizó que “todo” lo que declare el funcionario “se ratificara en sede judicial, donde corresponde”. “No tenemos dudas que es una persona que tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública”, continuó.



“Esta idea estratégica de tratar de plantear que las offshore es corrupción…no. La corrupción son los bolsos de (José) López, señores. La corrupción que hemos visto durante su gobierno; y la gente ya saldó esa discusión”, disparó Peña, respondiéndole directamente a Axel Kicillof.



Y siguió: “Pero la diferencia es que hoy hay un gobierno que tiene la valentía, con el presidente a la cabeza, a trabajar con la justicia desde el día uno. No tenemos nada que ocultar. Estamos muy tranquilos de lo que vinimos a hacer, que es trabajar para los argentinos”.



Al momento de las preguntas, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) resaltó que el 10 de diciembre de 2015, Caputo “era dueño de esas empresas” y que tres días después “acordó cuánto iba a valer el dólar futuro; cuando ya sabía que Axis tenía una cantidad invertida en dólar futuro”.



“Llevaba muy poco tiempo yéndose de esas empresas cuando desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le compraron a Axis los Lebac, en vez de comprárselos al Banco Central”, subrayó la legisladora, quien además detalló que con esa operación “la empresa de Caputo ganó 698 millones de pesos y la empresa de su mujer ganó 34 millones de pesos”.



Y agregó: “Los bolsos de dinero que salen de la Casa Rosada a Wall Street, y van y vienen, son los del ministro Caputo y las únicas cuentas offshore que hay son la del ministro Caputo, el presidente Macri y toda su familia”.



A su turno, Axel Kicillof sostuvo: “Si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. ¡Es una guarida, una cueva, es sucio, turbio! ¡No pueden gobernar así!”. “Al señor Caputo no paran de encontrarle cosas, es lo de (Valentín Díaz) Gilligan multiplicado por 10. Lo que pueden hacer es apartarlo”.



Por su parte, José Luis Gioja cuestionó también a Caputo, diciendo que no podía creer que quien hasta el 30 de noviembre de 2015 “representaba los intereses que pujaban para cobrar la deuda, que estaba insertado en cuanta offshore había, ese personaje no puedo creer que a partir del 10 de diciembre se siente en otra silla y empiece a defender los intereses de Argentina en contra de los que antes defendía. Es una conducta que no se condice con la que tiene que tener un funcionario”. Y concluyó recomendando que a Caputo “lo tienen que mirar de arriba abajo y por ahí mandarlo a la casa”.



Más tarde, María Emilia Soria disparó con todo contra el ministro de Finanzas, de quien dijo que “no es otra cosa que un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que se largue esta lluvia de inversores que esperan”.



Luego, la rionegrina aseguró que Caputo le hizo comprar a su esposa dólar futuro, con lo cual “sólo en un día ganó 31 millones de pesos, por la decisión de su astuto marido. Difícilmente los inversores van a confiar en nuestro país con el ministro que tenemos”. La diputada concluyó asegurando que los de este Gobierno “vinieron a hacer plata, hacer negocios”, y reclamó la renuncia de Caputo.



Urgente24 ya informó que la oposición tiene tres objetivos contra Cambiemos, el principal es María Eugenia Vidal, la figura política con mejor imagen del país y que complica sus planes electorales. Los otros dos son figuras muy cercanas a Mauricio Macri: el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el Ministro de Finanzas, Luis Caputo. Quintana fue imputado en una causa donde se investiga si favoreció como funcionario público a la low cost FlyBondi y un diputado K lo denunció por presunto fraude en perjuicio del Estado en un negocio farmacéutico. Ahora, apuntan a los contratos con el Estado que ganó su hermano. Sobre Caputo, ya son conocidos los escándalos de sus cuentas offshore. El kirchnerismo investiga una posible maniobra para canalizar fondos de una de esas offshore a través de un fondo en el blanqueo.