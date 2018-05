Denuncian a Carrió por admitir que le ofrecieron coimas (y no ir a la Justicia)

La diputada Elisa Carrió fue denunciada este martes (22/05) en los tribunales federales por los delitos de incumplimiento de los deberes, cohecho y cohecho pasivo.



La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, fue luego de que Carrió admitiera anoche, en una entrevista con TN: "a mí me ofrecieron 500 mil dólares en el 2003 pero muchos otros nunca rechazaron el dinero de los laboratorios".



Específicamente, Martínez Herrero cuestiona que la diputada no haya denunciado este intento de coima ante la Justicia, tal como es su obligación al ser funcionaria pública.



La denuncia recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, con la intervención de la fiscalía que está a cargo interinamente del fiscal Gerardo Pollicita. Después de la ratificación, el fiscal tendrá que resolver si impulsa o no la apertura de una investigación penal.

Además de decirlo en TN, Carrió lo había ratificado en su cuenta de Twitter:

Hay muchos que no rechazaron el dinero de los laboratorios. A mi en una oportunidad me ofrecieron 500 mil pesos y obvio dije que no. Cuando Illia quiso cambiar las cosas lo voltearon en el 1966.



Ahora los laboratorios hicieron lobby contra Quintana. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 22 de mayo de 2018

A Carrió le ofrecieron 500 mil dólares de coima en el 2003.

A mi en 2007 me quisieron coimear con 20 millones de dólares por los ticket canasta. Yo probé la coima y los denuncié ante la justicia. Uno condenado y otro prófugo buscado por Interpol. — Héctor Pedro Recalde (@HPRecalde) 22 de mayo de 2018