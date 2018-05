Cristina le respondió a Macri: "Típico de machirulo"

Pese a que se especulaba con que Cristina Fernández no le respondería a Mauricio Macri -hace semanas que viene cultivando un bajo perfil-, la ex presidente y actual senadora no se quedó callada tras el mensaje del mandatario, quien más temprano pidió que "el peronismo demuestre que no se deja conducir por las locuras de Cristina Kirchner".

Por Urgente 24 Lunes 28 de mayo de 2018 14:39 hs