"El Gobierno chocó la calesita": Junio cerró con dólar récord

Junio cerró con récords nominales en dólar mayorista y minorista, tras una jornada en la que el Banco Central tuvo que volver a intervenir para frenar la suba.

El dólar mayorista llegó a subir $1,20 hasta los $29,30 en el MULC, con lo que tocó un nuevo récord, para cerrar luego a $28,85 (75 centavos por arriba de ayer). De este modo, en junio la suba fue de $3,89.

Por su parte, el dólar minorista llegó a los $29,80 en las pantallas del Banco Nación, aunque cerró a $29,40. En el promedio de bancos cerró a $29,76.

Pasado el mediodía, el BCRA licitó por cuenta y orden del ministerio de Hacienda unos US$150 millones a un precio promedio de corte de $29,12.

Pero como esta medida no logró frenar la escalada de la divisa, luego volvió a intervenir y colocó US$400 millones de sus reservas. Esto logró contener la suba y el dólar minorista cayó a $29,60, mientras que el minorista también retrocedió.

Operadores explicaron a ámbito.com que la disparada se produjo debido "sobre todo a una pérdida de confianza en el gobierno" en relación al rumbo económico y político a raíz de la falta de señales claras acerca del ajuste del déficit fiscal acordado con el FMI y los últimos datos oficiales sobre la marcha de la economía.

En tanto, el Riesgo País también se disparó y llegó a los 595 puntos, el récord de la era Macri.

En medio de la disparada del dólar, el índice Merval se hundió un 1,75% a 26.789 unidades.

# "La única forma de salir de esto es cambiando el modelo"

El ex presidente del Banco Central y referente económico del Frente Renovador, Aldo Pignanelli criticó al equipo económico de Mauricio Macri, asegurando que la corrida cambiaria “se le fue de las manos” como así también alertó que el alza de la divisa no tiene techo y que repercutirá en los precios. “Hay que saber cómo se mueven los intereses mundiales y hay que anticiparse a los hechos. No podes esperar a que el Tsunami te pase por encima, y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Realmente llama la atención el amateurismo de quienes integran el equipo económico”, lanzó.

"En estas condiciones el dólar no tiene un techo, porque la gente está cobrando el aguinaldo y los pocos pesos que le quedan van al dólar, y los que tenían caja de ahorro o plazo fijo en pesos también se están yendo al dólar. Por otro lado, tenemos muy malas noticias respecto a la inflación de junio, que se está yendo al 3,4%, y eso también presiona sobre el tipo de cambio. Y después hay un fenómeno internacional que es la revaluación del dólar a nivel mundial por la guerra comercial entre China, Estados Unidos y Europa", aseguró.

"Estos factores internacionales demuestran que el Gobierno no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en el mundo, porque todos los países tomaron medidas precautorias por la guerra comercial, y un Gobierno está obligado a planificar y prever este tipo de inconvenientes. Los desequilibrios de las cuentas externas de la Argentina no tienen antecedentes históricos. En el mes de mayo se fugaron casi 6 mil millones de dólares, y tuvimos una balanza comercial negativa de 1.800 millones de dólares en un solo mes. No hay antecedentes históricos, ni siquiera en las peores crisis, de un desaguisado de tal magnitud", indicó.

Y continuó: "al Gobierno esto se le fue de las manos. Lamentablemente todo este nivel de dólar se va a ir a precios y entonces se entra en un círculo vicioso: sube el dólar porque sube la inflación y sube la inflación porque sube el dólar. Los que manejan estos temas en el Gobierno son muy incapaces. El peor equipo de los últimos 50 años chocó la calesita. Hay que saber cómo se mueven los intereses mundiales y hay que anticiparse a los hechos, no podes esperar a que el Tsunami te pase por encima, y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Realmente llama la atención el amateurismo de quienes integran el equipo económico".

Por último, sostuvo: "La única forma de salir de esto es cambiando el modelo. Tenemos que ir a la protección del mercado interno, establecer normas que regulen el ingreso de capitales especulativos golondrina, y tenemos que establecer políticas de control de capitales como ocurre en cualquier país del mundo. Además de hacer un replanteo de la política tributaria, fiscal, monetaria, industrial y productiva. Pero para eso es necesario poder político, y sobre todo un acuerdo político, porque en definitiva la economía depende de la política", concluyó

