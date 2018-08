En medio de la debacle de Macri, Frigerio asume "errores" y ya lo fichan para reemplazar a Peña

Más cerca de la realidad que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estuvo este jueves el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando admitió "errores propios y forzados" entre los motivos de la profundización de la crisis cambiaria que llevó al dólar este jueves por arriba de los $40

"Es un día difícil claramente", fueron las primeras palabras de Frigerio en su exposición ante el Consejo de las Américas, horas después de que el mercado cambiario abriera con una fuerte suba del dólar y tras el discurso de Peña.

El ministro de Interior afirmó que el momento que atraviesa el país se explica de muchas maneras, entre las que enumeró la herencia y "el estado calamitoso" del país al iniciar la gestión en 2015; el shock externo y la sequía.

Pero también reconoció "errores propios, errores forzados por una situación política difícil y errores no forzados también por parte de nuestro Gobierno".

En ese marco, al destacar la labor del presidente Mauricio Macri, Frigerio -contrariamente a lo expresado por Peña- abrió la puerte a eventuales cambios en el Gabinete al asegurar que "el equipo es totalmente prescindible".

"Estamos atravesando un río embravecido pero tenemos un capitán que tiene y maneja el timón con mucha firmeza. Y los marineros, el equipo es totalmente prescindible, puede cambiar como también pueden cambiar los instrumentos a implementar para cumplir los objetivos que fijamos al inicio de la gestión", sentenció.

El cambio de "actores", es decir una renovación del staff presidencial, se convirtió en la punta de lanza del mercado en las últimas horas. Apuntan al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Peña no conformó cuando rechazó cambios en el Gabinete y minimizó la situación ala segurar que no se estaba frente a un "fracaso económico".

El economista Martín Tetaz, quien no está muy alejado del pensamiento oficial, lo contrarió por el aire de radio Mitre: "A esta altura del partido podés discutir como arreglar el choque, no si chocaste o no".

Por estas horas, en los corrillos políticos se preguntan cuánto tiempo más el Presidente puede sostener a su jefe de Gabinete. De acuerdo a resultados parciales de una encuesta a la que accedió Urgente24, la imagen presidencial está sufriendo una erosión muy acelerada y, por el contrario, Cristina Fernández recupera posiciones, incluso en la Capital Federal, el territorio de Macri.

Descartado Horacio Rodríguez Larreta, quien no parece proclive a abandonar el gobierno porteño, sería Frigerio el candidato natural a reemplazar a Peña. Como encargado de la cartera política tendió diálogo con los gobernadores peronistas, hoy imprescindibles para la aprobación del presupuesto para el próximo año, uno de los elementos a los que el mercado también presta atención. Germán Fermo, analista y quien podría traducir la voz del mercado, sostuvo en diálogo con Jorge Lanata: "Sería muy bueno que el Presidente anuncie que Rogelio Frigerio es su nuevo jefe de Gabinete".