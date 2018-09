Maite Lanata: adiós a los estereotipos en la ficción y en la realidad

Es la protagonista de la película Yanka y el espíritu del volcán, que actualmente está en cartelera. Tiene tan solo 18 años y su talento hace que todos estén pendientes del próximo paso de Maite Lanata: ahora, la portada de la revista "Gente".

En la foto, la joven tiene un vestido largo y muy "romántico" y un brazo alzado que deja ver una axila al natural: sin depilarse. Un maquillaje fuerte en los ojos acompaña la mirada desafiante que parece querer decir: "sí, no me depilo, ¿y qué?".

Acompaña la foto una cita textual de la entrevista que no se queda atrás: "No descarto enamorarme de una mujer". Maite Lanata obliga al público de Gente a dejar de lado los estereotipos alrededor de la sexualidad y el género: ella no es una nueva "China" Suárez o una Tini. Ella interpreta a un varón, no se depila y nos mira con ojos desafiantes.

Maite dejó de depilarse para interpretar al personaje de la novela (que fue primero Juana y después Juan). Sin embargo, en la revista no está en el rol de Juan sino en el de Maite Lanata, y así decide lucir sus axilas.

Sobre el programa 100 días para enamorarse, la actriz dijo: "Son personajes lindos, están tratando temas muy actuales en la sociedad". Usa el pelo corto, la cara lavada, una camisa unisex y su sonrisita apenas se asoma, como tímida.

"Yo iba a hacer otra tapa y no animaban a hacer una tapa así. Después hicimos estas aunque lo más probable era que no se pongan. Y después se puso", contó, "es como bastante innovador para lo que es Caras, rompe algunas estructuras".

Qué dice la revista: "La actriz revelación de 100 días... conmueve con su interpretación de un chico trans: se cortó el cabello y se dejó crecer el vello de las axilas, los brazos y las piernas. No cuestiona su sexualidad y vive sus 18 años sin prejuicios".

¿No a la depilación?

La tendencia de no depilarse se llama "sobaquember". No es por estética sino por ideología: reivindicar el derecho femenino a llevar una vida sin los sacrificios a los que las mujeres se someten para lucir una piel lisa.

El tráiler de Yanka y el espíritu del volcán, su primer protagónico en la pantalla grande:

Obviamente, la polémica y el debate llegaron a las redes:

Maite Lanata ,otra marioneta mas al servicio de la imposicion de la elite, del odio al hombre,la disolucion de los generos y la confusion mental de los mas jovenes, con el fin de reducir la poblacion. Lacras humanas! — Martin Urbi (@martinurbi) 11 de septiembre de 2018

MAITE LANATA ESTAS HACIENDO TODO BIEN pic.twitter.com/mNzhnFfuZB — zar (@drivehxlsey) 11 de septiembre de 2018

están pasando cosas de maite lanata en la tele y dice el pelotudo de padre “un olor a chivo debe tener” haciendo referencia a que no se depila ENTONCES DISCULPA PERO VOS TAMBIÉN DEBES TENER OLOR A CHIVO PORQUE NO TE DEPILAS ESTUPIDO — dani lt1 (@hespeace) 11 de septiembre de 2018

Mi vieja vio la foto de portada de la revista caras que esta maite lanata con pelos en la axila y dijo ayyyy que son esos pelos pic.twitter.com/5Ic5izmMnQ — (@CamiLazaro_) 11 de septiembre de 2018

Salen todos horrorizados por la tapa de Maite Lanata. Les avisó a las personas que leen esa revista que estamos 2018 D.C.

Ya nos colonizo España y ya lo sacaron a patadas de América Latina. pic.twitter.com/5YQ5s7wRRN — Mayco Castillo (@mayco_c) 11 de septiembre de 2018