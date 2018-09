Lourdes a Laurita: "por dentro seguís siendo la misma villa de siempre"

Cuando llegaron al Bailando, ambas eran "novias de". Laurita salía con el productor Federico Hoppe y Lourdes con el famoso "Chato" Prada. La primera se separó del productor (después salió con Fede Bal). Lourdes sigue en pareja con el Chato actualmente.

Desde sus inicios en el programa estuvieron enfrentadas. Se las llamaba las "primeras damas" del Bailando. Lo que sucedió ahora es que Lourdes Sánchez grabó un audio hablando mál de Laurita y este se filtró.

Lo que sucedió fue salieron a la luz unas fotos de Laurita Fernández modelando para un polirubros (posando junto a toallas, coladores y perchas). La bailarina dijo que eran fotos "robadas", que habían sido capturadas para otra cosa. Sin embargo, desde la empresa dijeron que hubo un contrato firmado en el que se establecía que era una campaña consensuada con el local rosarino "El palacio de la oportunidad".

Se trataría de una conversación por WhatsApp entre Lourdes y una persona cuya identidad se desconoce, en la que hace referencia a lo sucedido con el "Perchagate": "Hola mi vida, te acabo de escuchar. Mirá: yo cuando estaba pasando todo eso yo sabía que Laura lo hizo realmente, sin saber que realmente lo hizo, yo por dentro lo sabía. Estoy segura, pero bueno, está al lado del cucharón, de lo otro, y ahora se cree que es Pampita, pero lo negra lo tiene de adentro (risas); esas cosas no cambian... no cambian".

Además agrega: "Podés tener una buena pintada por fuera, pero por dentro seguís siendo la misma villa de siempre. Ella quedó muy mal, diciendo 'por suerte hoy tengo buenos trabajos'... como diciendo... ¿Mirá si la persona que hizo esas fotos hubiese sido otra mujer? ¿Qué? ¿Estaba haciendo un mal trabajo? ¿Denigrante? No está midiendo sus palabras. Me extraña de ella que es muy astuta, muy inteligente, para quedar siempre como la víctima, la pobrecita, que esté diciendo este tipo de cosas, porque se le notaron todos los hilos de soberbia, de que se cree mil".

Y cierra: "Yo también soy de las que pienso que tarde o temprano esas cosas caen por sí solas, cuando no actuás bien. ¿Por qué creés que hace años yo con Laura no puedo empatizar? No puedo, porque tengo un radar para esas personas, con pequeñas actitudes siempre me fue demostrando que es una mina mala, que sólo piensa en ella, mega egoísta, pero bueno... ojalá que Ángel (De Brito) o alguien lo diga todo ésto".

Sigue la pica: Las dos bailarinas también pelearon por formar parte del jurado del bailando este año. Finalmente, Laurita se llevó el puesto y Lourdes quedó relegada al "BAR" del Bailando: un "jurado" que mira las coreografías por video y puede expresar una opinión sobre las mismas si es necesario.

Otra que ingresó en la polémica fue Mica Viciconte, actual competidora del certamen, que apoyó a Lourdes Sánchez tras la viralización del audio. Atacó a Laurita con un "se subió al pony".