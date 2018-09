La inflación de agosto fue la más alta del año (y la de septiembre sería mucho peor)

El INdEC dio a conocer este jueves que la inflación del mes de agosto trepó hasta el 3,9%, lo que representa una aceleración de la suba de precios al consumidor desde el 3,1% de julio.

En términos interanuales, la variación fue del 34,4% en relación a agosto de 2017, mientras que el acumulado desde diciembre alcanza al 24,3%.

Las mayores alzas se registraron en los rubros Comunicación (12,4%), por los incrementos en los planes de telefonía celular; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,2%), Otros bienes y servicios (4,9%), Transporte (4%) y alimentos y bebidas (4%).

La medición de agosto resulta la más alta del año, sin embargo quedaría bastante atrás de lo que se espera para septiembre cuando el impacto del pase a precios de la devaluación se aprecie en mayor magnitud.

Distintas consultoras ya ubican la inflación de este mes por arriba del 5%. Tal como informó Urgente24, Elypsis la estimó en un 5,5%. Por su parte, AMC la calculó en un piso de 5,4%, que “tranquilamente podría llegar a 6%”, según dijeron desde la consultora a El Economista.

Ese mismo medió también consignó las estimaciones de Ecolatina (6% y "en la zona de 45% para el año"), del estudio Eco Go (entre 6 y 7%) y de ITE (piso de 4,5%).

"El salto del dólar de 35% durante agosto impactará de lleno en septiembre y octubre, que acumularán un alza en torno al 10%, siempre que no haya nuevos anuncios de re-ajustes de tarifas por la reciente depreciación del peso y el tipo de cambio no se vuelva a disparar. En esos casos, el número sería aún mayor”, señaló Matías Rajnerman, de Ecolatina.

“En septiembre puede llegar a estar entre 6% y 7% por la magnitud del salto cambiario. La anual dependerá del traslado a precios que, por ahora, es menor que en otras experiencias históricas por el desplome de la economía y una demanda que no convalida todo el pass-through. 2018 puede terminar en 42-43%, aunque dependerá también de a cuánto termine el dólar”,según dijo Martín Vauthier, director de Eco Go.



“Todavía hay que ver cómo sigue el traslado de la devaluación en el mes”, aclaró el analista Ariel Lieutier, de ITE, que estimó 45% para 2018 “siempre y cuando no hayan nuevos eventos disruptivos”.