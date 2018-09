Felipe Solá: "A José López no le creo nada"

El diputado nacional por 1País y ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, puso en duda el testimonio de José López, quien apuntó a Cristina Kirchner como destinataria de los sobornos en la causa de 'los cuadernos de las coimas' ante el juez federal Claudio Bonadio.



“No sigo el detalle de las declaraciones de este tipo pero no le creo nada, a priori no le creo nada”, sentenció el legislador nacional en una entrevista con Crónica Anunciada por El Destape Radio. Asimismo, advirtió que “es muy posible que con total de beneficiar su situación diga cualquier cosa”.



Además, Solá expresó que “existe algo que un juez de buena fe debe saber o sabe que es la consistencia de todos los testimonios y esa consistencia es lo que debería limitar en el caso de la buena fe las mentiras gruesas”.



En este sentido, estimó que “esto va durar mucho por eso hay que chequear el cambio de testimonio uno y otro”.

Cabe recordar que en las últimas horas, quien se refirió a estas declaraciones del exsecretario de Obras Públicas, fue Máximo Kirchner, quien aseguró que "es obvio que el dinero de López no es de Cristina".

El domingo trascendió que el ex secretario de Obras Públicas declaró ante Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que los US$9 millones que intentó ocultar en el convento de General Rodríguez pertenecían a la ex presidenta y que los llevó hasta allí por pedido de Fabián Rodríguez, ex secretario privado de Cristina Kirchner.