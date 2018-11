Angelici: "No aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida"

Tras la conferencia que brindó el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmando que la final de la Copa Libertadores se jugará entre el 8 y el 9 de diciembre fuera de la Argentina -aunque dejó en claro que aún resta la decisión del Tribunal Disciplinario- el presidente de Boca, Daniel Angelici, dialogó con la prensa y ratificó su postura: descalificar a River Plate por los incidentes el sábado en las adyacencias del Monumental.



"Hemos llegado a Paraguay por pedido del presidente de la Conmebol para comunicarnos que el Comité Ejecutivo tomó la decisión de que el partido se juegue. Boca escuchó las palabras del presidente y le comunicó que la comisión de Boca pidió la descalificación (de River) y que iba a esperar al Tribunal de Disciplina para que nos de una resolución. En el dia de la fecha nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida", aseguró el mandatario del club de la Ribera.



Angelici admitió que Boca "hoy no tiene la cabeza puesta en jugar" y además anticipó: "Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las instancias administrativas que tengamos dentro del organismo. Si tenemos que ir al TAS vamos a ir".



El presidente del Xeneize informó que a los expedientes de 15 fojas que ya había presentado el domingo lo amplió con 46 más "con videos, fotos y distintos elementos". "Dentro de lo que presentamos mencionamos el caso del 2015 entre otras cosas. No hubiera firmado la presentación si no estuviera convencido de que tenemos los elementos suficientes (para que River sea descalificado) y está dentro de la reglamentación. Nosotros conocemos nuestros derechos", aseguró.

