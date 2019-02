Se confirmó la tendencia: La devaluación también golpeó al turismo nacional

El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña volvieron a errar en sus pryoecciones. La ciudad de Mar del Plata está viviendo una temporada para el olvido.

Tal como informó Urgente24, en lo que respecta a las boleterías de los teatros, "está siendo mucho más baja que la del año pasado". Así lo aseguró el productor teatral Javier Faroni, que vinculó esta baja con que "la gente está cuidando el mango porque la situación económica estuvo brava y se prevé que estará igual. Todo lo que hoy se ahorre es para pagar el gas y la luz", señaló. Según indicó, la venta de entradas en los teatros cayó un 37% durante la primera quincena de enero en La Feliz, en comparación al mismo período de la última temporada estival.

Números que desalientan: "Mucho movimiento pero no gastan un mango"

En diálogo con Urgente24, remiseros y vendedores ambulantes en las playas coinciden: "los fines de semana hay mucho movimiento, pero la gente no gasta un mango. La realidad es que no lo hace porque no tiene, no porque no quiere. Al argentino medio le gusta gastar durante las vacaciones, es su único momento de descanso durante el año, pero se nota que no llega".

Ya cerrado el primer mes del año y de la temporada, el presidente del Colegio de Martilleros, Miguel Angel Donsini, consideró al diario local La capital que "enero fue muy parejo en comparación con el año pasado".

"La temporada teatral en Mar del Plata fue mucho más baja que la del año pasado"

“Fuimos del 60 al 80% en enero. En algunos momentos estuvimos casi llenos y en otros bajábamos. Generalmente, vino turismo de fines de semana y por períodos cortos". El clima “tampoco acompañó”, resumió.

En tanto, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica pintaron el mismo panorama: no está hecho el balance oficial pero ya se puede avizorar que “será muy similar al del año pasado”.

“Enero fue mejorando a partir de la segunda quincena. Los últimos fines de semana fueron los mejores”, agregó la gerenta de la entidad, Silvia Cerchiara.

Es que ese dato hizo despertar esperanzas en el sector para lo que será febrero, que generalmente hace bajar los precios en casi todos los rubros.

“En general fue así (turismo de fin de semana). Aunque hay hoteles que trabajan todos los días, la mayoría tuvo el mayor movimiento los fines de semana. No logramos mejorar la diferencia con los fines de semana. Uno espera en enero que esté más estabilizado y que no haya tanta diferencia”, afirmó.

Por otra parte, se refirió al gasto de los turistas y afirmó que percibieron que la gente “está muy cuidadosa con el presupuesto y en la búsqueda de promociones, tanto las bancarias como la de los hoteles”.

Quienes ya presentaron informes fueron algunas inmobiliarias. Por caso, Gonnet, una de las más importantes de la ciudad balnearia: "10% abajo” en cantidad de ocupación en comparación con el año pasado, analizó Oscar Gonnet.

Datos recopilados por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) informaron que en la Provincia de Buenos Aires, sobresale un destino consolidado como Mar del Plata, con promedio de ocupación del 75% en la primera quincena, y que proyecta cerrar la segunda con 70%. Pinamar comenzó el año con 81% de ocupación (primera semana), y está manteniendo el resto del mes un 60% de ocupación. Subrayan la buena performance de Cariló, que subió el promedio de la zona. Por otra parte, Villa Gesell y Miramar tuvieron un 75% de ocupación durante la primera quincena; Mar de Ajó, 68%; y San Clemente del Tuyú, 69%. En Necochea registraron el 57% de ocupación durante las dos primeras semanas, con alto porcentaje de ocupación en cabañas (80%). A su vez, el evento “Osde Cruce Tandilia 2019” mejoró el promedio de Tandil, que alcanzó el 64% en la primera quincena.

Si bien hay ciertas expectativas de hoteleros y gastronómicos por lo que pueda suceder en febrero, al batería de aumentos que lanzó la Casa Rosada dejarán poco margen para armar la lista de precios.