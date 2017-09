"¿Y los binoculares? Si se los comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía"

Nuevos audios de gendarmes hablando sobre el operativo en el Pu Lof Cushamen -donde fue visto por última vez Santiago Maldonado- dejan en una situación complicada a la Fuerza.



C5N reveló una conversación telefónica entre dos gendarmes momentos después de dicho operativo, en el que uno le pregunta a el otro por binoculares y walkie-talkies secuestrados a los mapuches. Y le dice que se quiere quedar con unos.

"¿Revisaste el tema de los binoculares, si hay uno grande o uno chiquito? Porque me interesa el que sobra, para el geam", le dice el efectivo, a lo que el otro responde "no lo miré". "Bueno, dejá. Yo chequeo. Porque si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía", replica.

Cabe destacar que un testigo había declarado ver, usando binoculares, cómo Gendarmería se llevaba a Maldonado en "una camioneta blanca que se dirigió por la ruta 40 rumbo a Esquel”.



“Desde la loma pude ver con unos binoculares cómo 3 gendarmes golpeaban a un bulto que tenía una campera celeste, una campera que yo le había prestado a Santiago esa misma mañana. Después de que le pegan, cargan el bulto y lo llevan hasta un Unimog, que luego pasan a una camioneta blanca que se dirige por la ruta 40 rumbo a Esquel”, declaró Matías Santana. Y agregó: “No tenemos dudas. Yo vi cómo a Santiago se lo llevó la Gendarmería”.

Dicho testimonio había sido relativizado -y hasta ridiculizado- porque el joven dijo que había perdido esos binoculares con los que vio la situación que describrió. Pero ahora, con este audio de los gendarmes, al menos queda en evidencia que los mapuches sí contaban con estos instrumentos y que fueron secuestrados por la fuerza.

Estos no son los primeros audios que trasciende, en el marco de los peritajes telefónicos realizado por especialistas de la Policía Federal sobre aproximadamente 70 teléfonos celulares pertenecientes a los efectivos de Gendarmería participantes del operativo del 1ro. de agosto, tras el cual se produjo la desaparición de Santiago Maldonado.



"Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana", fue otro mensaje que habría sido enviado por un gendarme, a través de un audio de WhatsApp, a un compañero, según publicó La Nación. Ahora los detectives judiciales analizan en qué contexto fue dicha la frase.



Aquí los nuevos audios:

# "¿Revisaste el tema de los binoculares? Porque me interesa el que sobra"



-Dejame las llaves de tu oficina en la guardia.

-Bueno, bueno. Ahí yo justo le había dejado su tarjeta, su maletín a Díaz.

-Ah, bueno. Listo, listo. Que tenga cuidado. Más Díaz con las cosas que hay ahí.

-Sí, sí. Le dije que lo cuide y lo entregue en mano.

-¿Y tus anotaciones?

-Las anotaciones se las dejé a Saavedra, porque va a juntar todo. Me imagino que va a juntar todo.

-Sí

-Va a hacer todo en un mismo sumario. Ahí le dejé el acta de procedimiento, el acta de secuestro y todas las anotaciones.

-Yo lo que quiero saber es si vos chequeaste las cosas que secuestraste y está lo que vos decís que secuestraste.

-Sí, mire. Yo cuando mientras hacía el acta de procedimiento, Roldán hacía el acta de secuestro enfrente mío de la camioneta. Y ahí iban sacando con el comandante. Iban sacando y enumerando.

-Bueno, listo. Está bien, no hay drama.

-Che, ¿y revisaste el tema de los binoculares, si hay uno grande o uno chiquito? Porque me interesa el que sobra, para el geam.

-Ah, no. No lo miré. Le digo la verdad, no lo miré.

-Bueno, dejá. Yo chequeo. Porque si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía.

-La verdad que no sé.

-Dale.

-Ahí le dejé en la habitación y hoy a Díaz le dije que le entregue el maletín.

-Listo



# “Quiero ver qué mierda tienen ustedes en su covacha”

-Que me avises cuando estés saliendo más o menos, así yo le calculo y lo espero al jefe en la oficina.

-Listo, listo.

-De ahí vemos cómo mierda hacemos el tema de las fotos que le pide a la región. ¿Él quiere algo catalogado, algo así quiere o quiere de lo que secuestramos?

-Quiere todo. Quiere una foto medio panorámica de todo lo secuestrado.

-Ajá.

-De diez viene eso, porque entonces puedo hacer lo que yo quiero hacer desde ayer que es ver qué mierda tienen ustedes en su covacha.

-Listo.

-Che, ahí me están diciendo los vagos, entre nosotros, que aparentemente el woki toki y el binocular se lo llevó a Esquel. Quedó en las cajas de una de las camionetas cuando se fue a Esquel.

-Qué boludos.

-Eso me decían los muchachos: ‘Eso está en una caja con ribete a Esquel, que se fue para allá’. Fijate vos que andás por ahí o hay que avisar a alguno de los oficiales cuando vayas para allá, si se puede hablar con el comandante o el primer alférez o con alguno de los pajeros que estaban ahí y preguntarle si ellos tienen ahí el binocular y el woki toki ese, el Motorola. Haceles creer, de última, que está ahí. Que se puso en el acta y se está buscando. Porque Orrego, después te cuento cómo viene la mano, ¿dale?

-Sí, otra cosa. Ahora tiene que salir una patrulla, tiene que venir acá.

-¿Qué patrulla?

-Una patrulla con cuatro hombres. Una patrulla tiene que hacer un simulacro de control de ruta para los vehículos que salen ahí de Leleque, del puesto ese de mierda que tienen. Así que ahora lo tengo que llamar al alférez que está de turno y que estén listo para que preparen la patrulla.

-Ajá.

-Bueno, decile que use a la gente que está supuestamente de “apresto” (a disposición).

-Bueno, ahí le digo entonces.

-Hay como 20 de “apresto”, que tienen que estar en “apresto”. Que agarre, que los meta ahí, que haga un menjunje. Un gendarme, un oficial superior. Vos sabés ya. Y un chofer.

-Sí, listo.